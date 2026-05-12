400 عارض من 19 دولة يشاركون في معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

يستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق فعاليات الدورة الـ 57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بمشاركة 400 عارض من 19 دولة. وينطلق الحدث الأبرز من نوعه على أجندة المعارض المتخصصة في المنطقة، وينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026، وتتميز هذه النسخة بزخم استثنائي، مع انضمام عارضين جدد للمرة الأولى، ليصل إجمالي المشاركين في الحدث إلى حوالي 400 عارض، وعدد من العلامات التجارية العالمية والمحلية.

ويشهد المعرض في نسخته الجديدة مشاركة دولية واسعة، تمثل 19 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، ويستقطب كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات، وأشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، ما يعزز من مكانته منصة دولية رائدة في قطاع الذهب والمجوهرات.

محطة جديدة

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الدورة المقبلة تمثل محطة جديدة في مسيرة نجاح المعرض، حيث نجح في استقطاب 400 عارض، بينهم علامات تجارية تنضم للمرة الأولى، وهو ما يعكس الجاذبية الاستثمارية المتنامية للشارقة في سوق الساعات والمجوهرات العالمي، مضيفاً أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات منصة تجارية، وملتقى عالمي يستعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في عالم الذهب والمجوهرات، ومن خلال تميزه بالتنوع الكبير في الأجنحة الدولية وفئات المنتجات، يضمن تقديم تجربة استثنائية، تلبي تطلعات الزوار والمستثمرين على حد سواء، في ظل دعم غرفة الشارقة للحدث، وحرص المركز على بذل أقصى الجهود لتمكين المعرض والمشاركين فيه من مواصلة تعزيز مكانته وجهة مفضلة لصنّاع المجوهرات.

ويضم الحدث أجنحة دولية كبرى، من ضمنها 5 أجنحة لكل من هونغ كونغ، والهند، وإيطاليا، وسنغافورة، وتايلاند، ليشكل منصة فريدة لزوّاره لاقتناء أروع القطع من الذهب والمجوهرات، والاطلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في هذا المجال، في ظل اهتمام كبار المصممين وأهم أسواق المجوهرات العالمية بالحضور، للكشف عن تصاميمهم الحصرية، واستعراض أحدث منتجاتهم وأكثرها تفرداً من حيث التصميم، والفخامة، والإبداع.

ويقدم العارضون تشكيلات حصرية ومتنوعة، تشمل مجوهرات الألماس الفاخرة، والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة، ومجوهرات الموضة، إلى جانب الأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ، كما يواكب المعرض التوجهات العالمية الحديثة، من خلال تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات الساعات الفاخرة، ومعدات صناعة وتغليف المجوهرات.

حضور إماراتي

ويفرد المعرض مساحة متميزة لمنصة «صاغة الإمارات»، التي تهدف إلى استعراض الحرفية المحلية العالية، والتراث الإماراتي الأصيل في تصميم الذهب والمجوهرات، ما يتيح للمصممين الإماراتيين فرصة الوجود جنباً إلى جنب مع كبار العارضين والعلامات التجارية الرائدة عالمياً، وتعكس هذه المنصة مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في هذا القطاع الحيوي، وتمنح الزوار فرصة التعرف إلى الإبداعات الوطنية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويأتي تنظيم المعرض، في ظل النمو المتواصل الذي تشهده تجارة الذهب في دولة الإمارات، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في تجارة الذهب والمجوهرات، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبيئتها التشريعية والاقتصادية الجاذبة، ويعكس هذا النمو المستمر حجم الطلب المتزايد على الذهب والمجوهرات، ويؤكد أهمية المعرض منصة استراتيجية لدعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية الإمارات في أسواق الذهب العالمية.

ويتيح الحدث لزواره تجربة تسوق فريدة، تجمع بين الفخامة والتنوع، حيث يفتح أبوابه من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من 3 ظهراً حتى 10 مساءً. ويمكن للجمهور استكشاف أحدث المجموعات محدودة الإصدار، والقطع الفنية الاستثنائية التي تتنافس دور المجوهرات العالمية في تقديمها، بتصاميم مستوحاة من ثقافات متعددة، تجمع بين الذهب والزمرد والياقوت والأوبال، ما يمنح الزائرين فرصة اقتناء قطع فريدة، تجمع بين الإبداع المعاصر والأصالة.

--