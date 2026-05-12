52 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» للربع الأول

أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع. عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026. وخلال هذه الفترة سجلت الشركة صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 52 مليون درهم، مقارنةً بـ 28 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 86% على أساس ربع سنوي.

وارتفع إجمالي إيرادات أملاك خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8% ليصل إلى 65 مليون درهم، مقارنةً بـ 60 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2025. كما ارتفعت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار لتصل إلى 30 مليون درهم، مقارنةً بمليون درهم في الربع الأول من العام 2025، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة توظيف ودائع الوكالة، والتي حققت إيرادات بلغت 28 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام.

وانخفضت تكلفة التوزيع للممولين إلى صفر خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من الربع الأول للعام 2025 على ودائع الاستثمار، وذلك نتيجة قيام الشركة بتسوية التزاماتها المالية بالكامل في يوليو 2025.كما أن توزيع الأرباح الذي تم اعتماده مؤخراً بقيمة 735 مليون درهم إماراتي يؤكد التزام أملاك بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

وتعكس النتائج الإدارة المالية الفعالة والمنضبطة لشركة أملاك، بما في ذلك تركيزها على تحسين إدارة العمليات التشغيلية.