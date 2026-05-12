38.2 مليون درهم أرباح سيراميك رأس الخيمة في الربع الأول

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن تحقيق نتائج مالية مرنة للربع الأول المنتهي 31 مارس 2026، مدعوماً بالطلب القوي في الإمارات وبنغلاديش، ونجحت الشركة في تلبية طلب السوق، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.

وسجّلت شركة سيراميك رأس الخيمة 760.7 مليون درهم، إجمالي إيرادات خلال الربع الأول، مقارنةً بـ 776.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2025، بانخفاض 2%.

وحافظ هامش الربح الإجمالي على استقراره عند 39.4 % خلال الربع الأول، مقارنة بـ 39.7 % خلال الفترة ذاتها من 2025.

وانخفض الربح قبل الضريبة 17.9 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 53 مليون درهم، من 64.5 مليون درهم بالربع الأول 2025، فيما تراجع صافي الربح بعد الضريبة 21.8 %، إلى 38.2 مليون درهم، مقابل 48.9 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي الربع الأول، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.1 %، إلى 127.3 مليون درهم، من 135.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2025.

وبلغ صافي الدين 1.56 مليار درهم، بزيادة 8.5 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعزى ذلك بصورة رئيسة إلى توزيعات الأرباح السنوية البالغة 99.4 مليون درهم في دولة الإمارات خلال الربع الأول 2026، كما ارتفع معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 2.53 ضعف، مقارنة بـ 2.40 مرة في ديسمبر 2025.

وقال عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: «على الرغم من التحديات التي شهدها الربع الأول، الذي اتّسم بحالة من عدم اليقين الاقتصادي الكلّي والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، تمكّنت شركة سيراميك رأس الخيمة من تحقيق نتائج قوية، وذلك بفضل تنوع عملياتها، وقوة حضورها الإقليمي. كما ساهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة، إلى جانب تحسين كفاءة سلاسل التوريد، في ضمان توافر المنتجات، والحفاظ على مستويات خدمة موثوقة عبر مختلف الأسواق».