«دبي للخدمات المالية» تغرم وسيط تأمين 513 ألف درهم

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية بمبلغ 139722 دولاراً (ما يُعادل 513.129 درهماً) على وائل عبد المحسن عبد اللطيف محمد عمارة لممارسته تصرفات مُضللة وتم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 285149 دولاراً (أي ما يُعادل 1047209 دراهم) نتيجة التسوية التي وافق عبد المحسن على القيام بها مع سلطة دبي للخدمات المالية، وبعد مراجعة السلطة للطلب المُقدم منه بتخفيض مبلغ الغرامة نتيجة التعسر المالي.

وإضافةً إلى الغرامة المالية المفروضة، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بمنع وائل عبد المحسن من تولي أي منصب، أو العمل كموظف لدى أي شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ ومنعه من أداء أي وظيفة أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.

وعمل عبد المحسن كوسيط إعادة تأمين كما شغل منصباً رفيعاً في إد بروكنغ (مينا) ليمتد (الشركة). وبحكم منصبه، كان مسؤولاً عن مساعدة شركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) على إسناد المخاطر لدى شركات إعادة التأمين. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 455,176 دولاراً أمريكياً على الشركة في وقت سابق من هذا العام، وذلك لارتكابها مخالفات مماثلة وغيرها من المخالفات ذات الصلة بتشريعات السلطة.

وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام وائل عبد المحسن، بتضليل وخداع شركات التأمين الأصلية المُتنازلة وشركات إعادة التأمين على مدار أكثر من 3 أعوام عبر تقديم عروض أسعار أعلى لأقساط التأمين الخاصة بشركات التأمين الأصلية المُتنازلة، وعروض أسعار أقل لأقساط التأمين الخاصة بشركات إعادة التأمين لنفس العمليات، ما أدى إلى احتفاظ الشركة بالفارق كعمولة وساطة إضافية؛ وتقديم المشورة لشركات إعادة التأمين بوجوب إجراء خصومات معينة من أقساط التأمين، في حين أن الشركة احتفظت بتلك المبالغ المُقتطعة كعمولة وساطة؛ وتزويد أحد عملاء الشركة بوثائق إعادة تأمين تم التلاعب بها لإظهار أقساط تأمين أعلى أو عمولات وساطة وخصومات أقل.

وبناء على ذلك، فقد قررت السلطة أن وائل عبد المحسن يفتقر إلى النزاهة، وأنه غير مؤهل وغير مناسب لمزاولة أي عمل أو نشاط يرتبط بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.

وعلق ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر بالقول: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة الموظفين العاملين في الشركات المُرخصة، الالتزام بأعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله. ولقد فشل وائل عبد المحسن في تلبية هذه التوقعات عبر تضليله لعملائه وشركات إعادة التأمين لديه بهذا الشكل. تعكس الغرامة المفروضة على السيد مُحسن، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحقه بمنعه من تولي أي منصب أو مزاولة أي وظيفة أو نشاط في المركز، خطورة المخالفات المُرتكبة من قبله، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي أشخاص أو جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة».