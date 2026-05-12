«إي آند موني» تدعم الشركات والموظفين في الإمارات بحل ذكي للرواتب

أطلقت منصة «إي آند موني» خدمة جديدة لمعالجة الرواتب، تهدف إلى مساعدة الشركات على تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الشمول المالي، وتخفيف الأعباء، وحماية الرفاه المالي للموظفين.

وتقدم الخدمة الجديدة المؤتمتة بالكامل، منظومة رقمية متكاملة، تجمع بين الامتثال لنظام حماية الأجور الرقمي، ومعالجة الرواتب عبر حسابات مدعومة برقم حساب مصرفي دولي (IBAN)، إلى جانب مزايا مالية أخرى للموظفين، وذلك ضمن منظومة رقمية واحدة، تتماشى مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالشمول المالي، ورؤية «نحن الإمارات 2031».

ويتجاوز نهج «إي آند موني» أنظمة الرواتب التقليدية، لتركز على توفير تجربة أكثر سلاسة وفائدة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء، حيث تستفيد الشركات من عملية مبسطة لإدارة الرواتب وخفض التكاليف التشغيلية، وسهولة تحويل الرواتب للموظفين، إلى جانب مزايا مالية إضافية.

وبالنسبة للشركات، يوفّر الحل وسيلة سهلة وفعالة لإدارة الرواتب، عبر منصة واحدة تلبي جميع متطلبات نظام حماية الأجور، مع تقليل الجهد الإداري. ولتقديم دعم أكبر، تعفي منصة «إي آند موني» الشركات من جميع رسوم معالجة الرواتب، بما يتيح تحقيق وفورات في التكاليف. كما يستفيد أصحاب العمل من الوصول إلى لوحة تحكم آمنة، وإمكانية تمويل الرواتب عبر رقم حساب مصرفي دولي IBAN، إلى جانب تتبع العمليات بشكل فوري، مع تحديثات مباشرة للحالة، ما يتيح لفرق الموارد البشرية العمل بكفاءة أعلى، والتركيز على الأولويات ذات القيمة المضافة.

وبالنسبة للموظفين، فقد تم تصميم التجربة مع التركيز على السهولة والشفافية والقيمة المضافة. ويوفر الحل الجديد تجربة أكثر سهولةً وشفافيةً في استلام الرواتب ما يتيح للموظفين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، دون أي رسوم إضافية. كما يحصل كل موظف على رقم حساب مصرفي دولي IBAN مجاني، إلى جانب بطاقة فعلية ورقمية من «إي آند موني» مجاناً، ما يوفّر وصولاً سهلاً وتحكماً كاملاً بالرصيد عبر منصة واحدة.

ويستفيد الموظفون الذين يتم تحويل رواتبهم إلى منصة «إي آند موني»، من إمكانية استلام رواتبهم دون أي رسوم إضافية، إلى جانب حصولهم على خدمات تحويل محلية مجانية، وتحويل دولي مجاني واحد شهرياً، واسترداد نقدي يصل إلى 1 % على الإنفاق عبر البطاقة، ومزايا سنوية تصل إلى 400 درهم، ضمن منظومة مالية رقمية متكاملة.

خفض التكاليف

وقالت ميليكي كارا تانريكولو الرئيس التنفيذي لمنصة «إي آند موني»: «نركز في «إي آند موني» على جعل الخدمات المالية اليومية أكثر بساطة وسهولة وفائدة للجميع. ومن خلال هذا الحل، يحصل الموظفون على رقم حساب مصرفي دولي IBAN مجاني، وبطاقة مصرفية، وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر منصة واحدة، إلى جانب مزايا تصل إلى 400 درهم سنوياً. وفي الوقت نفسه، نساعد الشركات على إتمام عمليات تحويل الرواتب لموظفيها بسهولة، وخفض التكاليف، بما يوفّر تجربة تحقق المنفعة للطرفين، وتمنح أصحاب العمل وموظفيهم سهولة الاستخدام وراحة البال».

ويستند الحل إلى النجاح الذي حققته منصة «إي آند موني» في إطلاق خدمات حماية الأجور لفئة العمالة المساعدة. وخلال المرحلة التجريبية، اختار آلاف الموظفين استلام رواتبهم عبر حساب IBAN وبطاقة «إي آند موني»، ما يعكس طلباً ملحوظاً على خدمات مالية رقمية سهلة الاستخدام وشفافة.

وتوسّع المنصة حالياً نطاق هذه التجربة، لتشمل الشركات في أنحاء الإمارات، من خلال تقديم نهج حديث وفعّال، يركز على الأفراد في إدارة الرواتب، بما يدعم المؤسسات وموظفيها، في ظل المشهد المالي سريع التطور.