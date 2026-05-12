اكتتاب حقوق الأولوية للشارقة الإسلامي يجذب 8.3 مليارات درهم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في استكمال زيادة رأس المال، من خلال إصدار حقوق الأولوية بقيمة 2.59 مليار درهم، وذلك عقب إغلاق فترة الاكتتاب بتاريخ 8 مايو 2026.

وشهد إصدار حقوق الأولوية طلباً استثنائياً، مع تجاوز إجمالي الاكتتابات مبلغ 8.3 مليارات درهم، فقد تمت تغطية الاكتتاب أكثر من 3.2 مرات، ما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مستوى الثقة المرتفع بالقوة المالية للمصرف، واستراتيجيته للنمو وآفاقه المستقبلية طويلة الأجل، رغم استمرار التقلبات العالمية والظروف الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق المالية الدولية.

كما تؤكد هذه الصفقة استمرار ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد الإماراتي، وقوة واستقرار القطاع المصرفي في الدولة، ومكانة الإمارات مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً رائداً.

وقامت حكومة الشارقة، المساهم الرئيس في المصرف، بالاكتتاب الكامل في حصتها المستحقة، ما يعكس استمرار دعمها للمصرف وثقتها باستراتيجيته المستقبلية. وبجانب مشاركة الحكومة، فقد تمت تغطية الأسهم المتبقية بأكثر من 4.5 مرات من قبل المستثمرين والمساهمين الآخرين، ما يعكس طلباً واسع النطاق، وإقبالاً قوياً تجاه أسهم المصرف. وشكل المستثمرون الأجانب حوالي 55 % من إجمالي الطلب، ما يعزز مكانة المصرف لدى المستثمرين الدوليين، ويعكس قوة المشاركة العالمية في الاكتتاب في حقوق الأولوية.

وتُعد الصفقة التاريخية ثاني أكبر إصدار حقوق أولوية خلال العشرين عاماً الماضية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، كما تؤكد قدرة المصرف على تنفيذ صفقات بهذا الحجم، وتعزز مكانته بين المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات، مدعوماً بمنصة أقوى لاقتناص فرص النمو المستقبلية ضمن القطاعات ذات الأولوية.

طلب استثنائي

وقال معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي: «إن تحقيق هذا المستوى الاستثنائي من الطلب، في ظل البيئة الحالية للأسواق العالمية، يعكس قوة الأسس المالية للمصرف، ومتانة نموذج أعمالنا، والثقة التي يوليها المستثمرون لاستراتيجيتنا طويلة الأجل، ونهجنا المنضبط في التنفيذ».

وأضاف: «كما أن المشاركة القوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، تؤكد استمرار الثقة بمتانة الاقتصاد الإماراتي، واستقرار البيئة المالية والتنظيمية في الدولة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام. ومن شأن هذه الزيادة الناجحة في رأس المال، أن تعزز القاعدة الرأسمالية للمصرف، وتدعم قدرتنا على اغتنام فرص النمو المستقبلية، مع الاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد الوطني بشكل عام».

ثقة المستثمرين

وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يمثل النجاح في استكمال هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة مصرف الشارقة الإسلامي، ودليلاً قوياً على ثقة المستثمرين بأدائنا وانضباطنا وتوجهاتنا الاستراتيجية، لا سيما في بيئة سوقية أصبح فيها فرص الوصول إلى رأس المال أكثر انتقائية. ويسهم رأس المال الإضافي بشكل ملموس في تعزيز قدرتنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا، والاستثمار في فرص النمو المستقبلية، مع تعزيز قدرتنا على تحقيق عوائد جذابة ومستدامة على المدى الطويل».