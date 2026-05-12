تعاون بين «راكز» و«أيه آند أيه أسوشيتس» لدعم استمرارية الأعمال

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية تعاون مع شركة «أيه آند أيه أسوشيتس» لتزويد مجتمع أعمالها المتنامي بخدمات صياغة الوصايا وتخطيط التعاقب الوظيفي، بهدف دعم استمرارية الأعمال وحماية الأصول على المدى الطويل.

وقع الاتفاقية أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري لـ«راكز»، وروبن فيليب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أيه آند أيه أسوشيتس» في مركز كومباس للأعمال.

ويعكس التعاون التزاماً مشتركاً بدعم رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات في تعزيز أعمالهم والتخطيط طويل الأمد لأصولهم واستمرارية أعمالهم، من خلال خدمات قانونية واستشارية موثوقة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها.

وتتيح الشراكة لعملاء راكز الاستفادة من حزمة متكاملة من الخدمات القانونية والاستشارية، التي تشمل صياغة الوصايا الشاملة، وتخطيط التعاقب وإدارة انتقال الأعمال، بالإضافة إلى تقديم مشورات متخصصة في حماية الأصول ودعم إجراءات الوكالات القانونية؛ حيث تهدف هذه الخدمات في مجملها إلى تمكين أصحاب الأعمال من حماية مصالحهم الاستراتيجية، وضمان سلاسة عمليات انتقال الثروات وإدارة الشركات بين الأجيال، مع تيسير الامتثال لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل وضوح وموثوقية.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: إن النمو المستدام لا يُقاس فقط بمدى توسع الشركات، بل بمدى استعدادها للمستقبل. ومع تطور مجتمع المستثمرين لدينا، بات هناك تركيز متزايد على المرونة طويلة الأمد وتخطيط الإرث. ومن خلال شراكتنا مع «أيه آند أيه أسوشيتس»، نوفر لعملائنا وصولاً أسهل لخدمات موثوقة تساعدهم على التخطيط المسبق، وحماية أصولهم، وضمان الاستمرارية للأجيال القادمة.

وأوضح روبن فيليب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أيه آند أيه أسوشيتس»، يتطلع رواد الأعمال اليوم إلى ما هو أبعد من النمو؛ فهم يفكرون في الاستمرارية والحماية والإرث. نحن نمكّن أصحاب الأعمال من خلال شراكتنا مع راكز من الوصول إلى حلول مهيكلة ومتوافقة لتخطيط التعاقب، ما يساعدهم على حماية ما بنوه وضمان انتقال سلس للمستقبل.