تعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«الظاهرة» لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «الظاهرة القابضة»، المتخصصة في الأعمال الزراعية وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، بهدف استكشاف فرص استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قدرات الخدمات اللوجستية الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم.

ووفق البيان الصحفي الصادر، الثلاثاء، تنسجم الشراكة مع الجهود الإقليمية المبذولة على نطاق واسع لتعزيز الأمن الغذائي وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتكاملاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُحدد المذكرة إطاراً للتعاون في تطوير حلول شاملة ومتكاملة لسلاسل الإمداد والتوريد، بما يضمن كفاءة حركة السلع الغذائية والمنتجات الزراعية وتخزينها وتوزيعها، بالاستفادة من البنية التحتية اللوجستية العالمية لدى «دي بي ورلد» وخبرة «الظاهرة» في الإنتاج الزراعي والتوريد والمشتريات.

ويشمل ذلك إمكانية إنشاء بنية تحتية لوجستية وموانئ متخصصة لاستيراد وتخزين ومعالجة وتوزيع السلع الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى حلول سلاسل التبريد والتخزين للسلع سريعة التلف، مثل المنتجات الطازجة والحبوب والأغذية المصنعة.

كما سيدرس الطرفان فرص الاستثمار المشترك في المرافق اللوجستية، وعمليات المناطق الحرة، ومراكز معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية، لا سيما في أبوظبي ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

وستبحث «دي بي ورلد» وشركة «الظاهرة» أيضاً فرص توسيع وتحسين ممرات التوريد العالمية في أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والأمريكتين.

وسيدرس الشريكان حلول سلاسل التوريد المعززة بالتكنولوجيا، بما في ذلك المنصات الرقمية وأنظمة التتبع وأدوات الخدمات اللوجستية الذكية، لتعزيز الكفاءة والشفافية ومرونة سلاسل التوريد. ويسهم التعاون في تعزيز المواءمة بين الأطر التنظيمية، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء والإجراءات الجمركية، لتسهيل التجارة عبر الحدود.

وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن التعاون يعكس التزام «دي بي ورلد» بتمكين سلاسل توريد عالمية مرنة ومستدامة، ومن خلال الجمع بين قدراتنا اللوجستية وخبرة «الظاهرة» في مجال الأعمال الزراعية، نهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في المنطقة وخارجها.

وقال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الظاهرة»، إن الهدف من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة المجموعة على تأمين السلع الغذائية الأساسية ونقلها وتوزيعها بموثوقية وعلى نطاق واسع، لافتاً إلى أن التعاون مع «دي بي ورلد» يدعم الالتزام طويل الأمد للمجموعة بالأمن الغذائي، كما يعزز كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد والتوريد للمنتجات الزراعية والغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.