«أناروك» تعزز توسعها من دبي بخطة لنمو الاستشارات المؤسسية في الأسواق العالمية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لاستقطاب الأعمال والاستثمارات والشركات الدولية، مستفيدة من بيئة اقتصادية مرنة وبنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية داعمة للنمو والتوسع. ومع الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري والخدمات الاستشارية، باتت الإمارة وجهة رئيسية للشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، خصوصاً في مجالات العقارات السكنية والاستشارات المؤسسية.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة «أناروك» (ANAROCK)، شركة الاستشارات العقارية المستقلة، عن تغييرات قيادية رئيسية تهدف إلى تعزيز نمو أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، ضمن استراتيجية توسعية تستند إلى دبي كنقطة انطلاق نحو أسواق المنطقة وأوروبا.

وأوضحت المجموعة أنها تضاعف استثماراتها في السوق الإقليمية عبر إطلاق منظومة متكاملة من الخدمات الاستشارية المؤسسية في دبي، بالتزامن مع خطط توسع طموحة تشمل أسواق الشرق الأوسط الأوسع وصولاً إلى أوروبا.

وبموجب الهيكلة الجديدة، سيتولى أنوج كيجريوال، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستشارات لقطاع التجزئة، منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، إلى جانب مهامه الحالية، لقيادة إطلاق خدمات الشركة المؤسسية المتكاملة في المنطقة. كما عززت الشركة فرقها بعدد من الكفاءات المتخصصة من قطاعات أسواق رأس المال وخدمات الأراضي والاستشارات في الهند، ممن يمتلكون خبرات واسعة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال أنوج كيجريوال إن سوق الشرق الأوسط يشهد تحولات متسارعة وفرصاً كبيرة، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على بناء منصة مؤسسية متكاملة تشمل خدمات أسواق رأس المال، وخدمات الأراضي، والاستشارات، والتقييم العقاري، انطلاقاً من دبي نحو أسواق المنطقة وأوروبا.

وأضاف: «هناك طلب متزايد على الرؤى السوقية المتخصصة والخبرات العميقة للتعامل مع الأصول العقارية عالية القيمة، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة».

وأكد كيجريوال أن قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات تشكل قاعدة مثالية لدعم خطط النمو العالمية للمجموعة، والاستفادة من اهتمام المستثمرين المتزايد بالمنطقة.

وفي إطار التوسعات الجديدة، عينت المجموعة أيوش بوري رئيساً تنفيذياً للقطاع السكني في الشرق الأوسط، ورئيساً تنفيذياً لشركاء قنوات «أناروك»، حيث سيتولى قيادة عمليات القطاع السكني وتوسيع نطاق الأعمال وتعزيز العلاقات مع المطورين العقاريين في المنطقة.

وسيواصل بوري أيضاً الإشراف على الأعمال الدولية لشركة «أناسيتي» (ANACITY)، المتخصصة في إدارة المجمعات السكنية والعقارات التجارية عبر حلول تقنية تعتمد على البرمجيات كخدمة (SaaS)، والتي لعبت دوراً محورياً في توسعها داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

دعم

وقال أيوش بوري إن الشركة ترى فرصاً كبيرة لتوظيف خبراتها وتقنياتها العقارية المتقدمة في دعم المطورين العقاريين وتحليل سلوك المشترين، مؤكداً أن أسس سوق الإسكان في المنطقة لا تزال قوية رغم التحديات الجيوسياسية الحالية.

وأشار إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والرؤى القائمة على البيانات لتعزيز فرص النمو وتلبية الطلب المتزايد في أسواق المنطقة.

وأكدت «أناروك» أنها تعمل على استقطاب كفاءات محلية متخصصة لدعم فرق العمل الحالية، مع خطط لتوظيف خبرات جديدة في مجالات أسواق رأس المال والاستشارات والتطوير السكني.

من جانبه، قال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أناروك»، إن التغييرات القيادية الجديدة تعكس تركيز الشركة على بناء منصة أكثر تكاملاً في واحدة من أكثر أسواق العقارات حيوية على مستوى العالم.

وأضاف: «الشرق الأوسط، ولا سيما دبي، لا يزال يوفر فرصاً استثمارية طويلة الأجل واعدة في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والمؤسسية، ونحن ملتزمون بتعزيز قدراتنا التنفيذية والتوسعية للاستفادة من الفرص العابرة للحدود».

وأشار إلى أن سوق دبي العقاري يدخل مرحلة جديدة مدعومة بأسس اقتصادية قوية وثقة مرتفعة لدى المستثمرين، إلى جانب استمرار مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني، ما يعزز جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.