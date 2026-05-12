أرباح «ديوا» تقفز 90%.. والإيرادات تتجاوز 6.45 مليارات درهم بالربع الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، الثلاثاء نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليارات درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.88 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 1.29 مليار درهم، وصافي الأرباح 0.94 مليار درهم.

مؤسسة مبتكرة

قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية».

وأضاف معالي الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي بداية استثنائية لعام 2026، ففي الربع الأول، حيث سجلت أعلى إيرادات وأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) وأرباحاً تشغيلية وصافي أرباح على الإطلاق. وارتفع صافي الأرباح الموحدة للهيئة بنسبة تقارب 90% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد شكلت الطاقة النظيفة نسبة 18.5% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول. وسجلنا إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليارات درهم، وأرباحاً قبل الاستقطاعات بلغت 2.88 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بلغت 1.29 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 0.94 مليار درهم.

كما عززنا البنية التحتية للمياه بإضافة 60 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 555 مليون جالون يومياً. وفي ظل بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، يعكس أداؤنا القياسي قوة اقتصاد دبي، والنمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إضافة إلى تركيزنا على التميز التشغيلي والاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

وقد حققت الهيئة لوحدها صافي أرباح قدرها 1.05 مليار درهم للربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 55.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وقد وزّعنا أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم في أبريل 2026 عن النصف الثاني من عام 2025، ونتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح أخرى بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026 عن النصف الأول من عام 2026.»

توزيعات الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر. وقد عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2 أبريل 2026. وبتاريخ 20 أبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ 13 أبريل 2026. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

الأداء التشغيلي

خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 11.09 تيراوات ساعة بزيادة قدرها 5.65% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول 2.06 تيراوات ساعة، بما يعادل 18.5% من إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة. كما ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة إلى رقم قياسي بلغ 37.57 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.51%. وارتفع عدد حسابات المتعاملين بصورة واضحة بمقدار 19,803 حسابات خلال الربع الأول. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية في الربع الأول من 2026، ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين بمقدار 65,086 حساباً بنسبة نمو سنوي بلغت 5.08%.

تحقيق النمو

بنهاية الربع الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17,979 ميجاوات، منها 3,860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثل 21.5% من مزيج الطاقة. إضافةً إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون جالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتمثل هذه التقنية حالياً 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.

خلال الربع الأول، دشنت الهيئة محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و400 محطة تحويل جهد 11-6.6 كيلوفولت. وبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة، إضافة إلى محطات الشحن التابعة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.