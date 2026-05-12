غرف دبي تنظم منتدى للأعمال في شينجن بالصين 14 أكتوبر

أعلنت غرف دبي أن الدورة المقبلة من منتدى دبي للأعمال – الصين ستقام بمدينة شينجن في 14 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال من دبي والصين بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتجارة والابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا.

ويهدف «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي سيقام تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك» إلى تسريع النمو في العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود. كما سيسلط المنتدى الضوء على مكانة دبي مركزاً عالمياً استراتيجياً للأعمال بالنسبة للشركات الصينية الساعية إلى التوسع بكفاءة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

علاقات راسخة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دبي مع الصين بعلاقات اقتصادية راسخة تستند إلى التجارة والاستثمار والابتكار والالتزام المشترك بتحقيق النمو المستدام. ويعكس تنظيم منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينجن أهمية الشراكة البينية، ويؤكد حرصنا على فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا السوقين». وأضاف: «يشكل المنتدى منصة استراتيجية لاستكشاف الفرص النوعية في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة. ومن خلال ربط الشركات الصينية بمنظومة الأعمال سريعة النمو في دبي، سيدعم الحدث طموحاتها في التوسع العالمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وباعتباره منصة رفيعة المستوى للتواصل الاستراتيجي والحوار البنّاء، سيجمع المنتدى كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات التكنولوجية الناشئة سريعة النمو، والمستثمرين، وشركات رأس المال الجريء من دبي والصين. كما سيتيح الحدث للمشاركين تبادل الرؤى، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون، وتحديد فرص عملية لدعم نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية. ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات نقاشية مختارة بعناية وفرص تواصل هادفة، بما يساعد الشركات على تحويل الفرص الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

وقد وقع الاختيار على مدينة شينجن لاستضافة هذه النسخة في ظل أهميتها كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع الحدث في قلب منطقة الخليج الكبرى – هونغ كونغ، إحدى أبرز المراكز العالمية للابتكار التكنولوجي. وتوفر المدينة بيئة مثالية لاستكشاف أوجه التكامل بين دبي والصين في القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الأعمال العالمية، بدءاً من التحول الرقمي والتنقل الذكي، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء والتقنيات الناشئة.

ويأتي المنتدى في إطار جهود غرف دبي المتواصلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والابتكار. كما يدعم المنتدى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً.

ويمثل الحدث النسخة الدولية الخامسة من «منتدى دبي للأعمال»، والثانية التي تُقام في الصين. وكانت النسخة السابقة، التي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس 2024، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 من قادة الأعمال. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من لندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل منتدى دبي للأعمال تعزيز دور غرف دبي في توطيد التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين دبي والأسواق العالمية الرائدة.