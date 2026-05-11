185 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» في الربع الأول

أعلنت «دبي للاستثمار»، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 185.06 مليون درهم خلال الربع الأول 2026، مقارنة مع 184.49 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 169.67 مليون درهم، مقارنة مع 167.18 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، ما يعكس استقرار الأداء المالي للمجموعة رغم المتغيرات الاقتصادية.

وأكدت الشركة أن النتائج الإيجابية جاءت بدعم من تنوع أنشطتها واستقرار قطاعاتها الرئيسية، إلى جانب التدفقات الدورية المستقرة من إيرادات الأراضي التابعة لها، فضلاً عن مساهمة الأصول المدرة للدخل في دعم الأداء التشغيلي. كما واصل قطاع العقارات، بما يشمل تأجير الأراضي، أداءه المتوازن، مدعوماً بمستويات إشغال مستقرة وتدفقات نقدية متكررة، فيما سجلت أنشطة التصنيع والمقاولات أداءً مستقراً خلال الفترة.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 23.43 مليار درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 23.28 مليار درهم في ديسمبر 2025، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 15.53 مليار درهم مقابل 15.52 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ما يعكس قوة المركز المالي للمجموعة واستمرار تركيزها على تحقيق قيمة طويلة الأجل.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «يعكس أداء الربع الأول توازن نموذج أعمال دبي للاستثمار وقدرته على التكيف مع تغير ظروف السوق، كما يعزز تنوع الأصول ووضوح مصادر الدخل واستمرارية تشغيل قطاعاتنا الأساسية من قدرتنا على مواجهة تقلبات السوق وتحقيق نتائج مستقرة على المدى الطويل». وأضاف أن الشركة تواصل التركيز على تعزيز النمو في قطاعاتها الأساسية، مدعومة بإدارة تشغيلية واضحة وتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأشار إلى استمرار التقدم في عدد من المشاريع العقارية الرئيسية، من بينها مشروع «دانه بيي» في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وفلل مشروع «جنة» في قرية جميرا الدائرية بدبي، إلى جانب مشروع «تلال مردف» في دبي، مع استمرار عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشركة استمرارها في تعزيز استثماراتها في الأصول المدرة للدخل عبر قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والعقارات التجارية، إلى جانب مواصلة دعم أعمال التصنيع والبنية التحتية في الأسواق الرئيسية، بما ينسجم مع استراتيجيتها للنمو المستدام وبناء القيمة طويلة الأجل.