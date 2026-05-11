"أسنت لصناعات الحديد" تعزّز حضورها في مدينة دبي الصناعية

وقّعت شركة "أسنت لصناعات الحديد"، إحدى أكبر شركات تصنيع الهياكل الفولاذية وتوريدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف توسيع نطاق عملياتها في الوجهة الصناعية الرائدة في المنطقة وتعزيز قدراتها المتقدّمة في مجال التصنيع لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

و"اتفاقية المساطحة" هي عقد قانوني يمنح شخصاً أو شركة حقَّ بناء أو استغلال منشآت على أرض يملكها طرف آخر لمدة محددة، مقابل مبلغ مالي أو شروط متفق عليها، من دون أن تنتقل ملكية الأرض نفسها.

وبعد توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصّة "اصنع في الإمارات 2026"، أعلنت شركة اسنت لصناعات الحديد عن خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مدينة دبي الصناعية، عبر استثمار بارز يهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية. وتعتزم شركة اسنت لصناعات الحديد استثمار 120 مليون درهم إماراتي إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى 406 مليون درهم إماراتي.

وسوف يسهم مشروع التوسعة، الذي سيوفر ما يقارب 2.2 مليون قدم مربّع من المساحات الصناعية الإضافية، في زيادة إجمالي المساحات التي تستأجرها شركة اسنت لصناعات الحديد في مدينة دبي الصناعية إلى ما يقارب 5.1 مليون قدم مربّع، بما يسهم في ترسيخ مكانة الوجهة الصناعية كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة لتصنيع الفولاذ. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على قدرة مدينة دبي الصناعية المتنامية على ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة لنخبة عالمية وإقليمية رائدة من شركات التصنيع والمستثمرين في القطاعات الصناعية. ومن المتوقع أن يدخل مصنع شركة اسنت لصناعات الحديد الجديد حيّز التشغيل الكامل بحلول الربع الثاني من العام 2028، مع زيادة تدريجية في الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب على المشاريع.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ مشروع التوسعة الذي تطلقه شركة اسنت لصناعات الحديد يعكس الثقة المتنامية لروّاد القطاع الصناعي بمدينة دبي الصناعية كوجهة مفضّلة لتحقيق النمو المستدام. وقال: "توفّر مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال متخصّصة مدعومة ببنيتها التحتية المتكاملة وشبكتها الواسعة من الحلول والخدمات اللوجستية وموقعها الإستراتيجي على مقربة من أبرز الممرّات التجارية، الأمر الذي يمكّن شركات التصنيع على غرار شركة اسنت لصناعات الحديد من تعزيز طاقتها الإنتاجية ورفع كفاءة عملياتها وترسيخ مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية. ويأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الصناعية الوطنية في دولة الإمارات، بما في ذلك "مشروع 300 مليار" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وسوف يسهم المصنع الجديد لشركة اسنت لصناعات الحديد في زيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف طنٍ سنوياً تقريباً إلى 130 ألف طنٍ سنوياً تقريباً، بما يعزّز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي على المشاريع الضخمة للبنية التحتية والطاقة في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، قال نيال وكونيل، المدير العام لشركة اسنت لصناعات الحديد: "كان لإطلاق عملياتنا في مدينة دبي الصناعية منذ عقدين تقريباً دورٌ محوريٌ في مسيرة نموّنا خلال السنوات الماضية. ويؤكد توجّهنا اليوم نحو توسيع نطاق أعمالنا في مدينة دبي الصناعية على التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا المرتبطة بالهندسة والتصنيع، بينما نواصل تزويد عملائنا حول العالم باحتياجاتهم من الهياكل الفولاذية المعقّدة. ولا شكّ أن المنظومة الصناعية المتكاملة التي توفرها دبي تمنحنا الفرص الملائمة لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، والارتقاء بقدرتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية وتلبية احتياجاتها المتنامية".

يعمل في شركة اسنت لصناعات الحديد اليوم أكثر من 3,000 موظف على مستوى عملياتها، علماً أنّ نسبة كبيرة من كوادرها البشرية تعمل من مقرّ الشركة في مدينة دبي الصناعية. وتتوقع الشركة أن يسهم مشروع التوسعة في إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات الهندسة والتصنيع والوظائف الفنية، بما يسهم في تعزيز القوى العاملة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

والجدير بالذكر أنّ المصنع الجديد لشركة اسنت لصناعات الحديد سوف يستفيد من أحدث تقنيات التصنيع، التي تشمل أنظمة القطع بالليزر التي يمكن التحكّم بها عبر الكمبيوتر وحلول التلحيم الآلي وبنية تحتية متطورة لمناولة المواد وأنظمة عمل رقمية متكاملة، للارتقاء بدقّة العمليات والقدرة على تتبّع مسارها وتحسين الإنتاجية.

وتتوافق عمليات شركة اسنت لصناعات الحديد مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، بما في ذلك شهادات الآيزو وشهادات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية)، مع التركيز بشكل كبير على ممارسات التصنيع المسؤول من خلال مبادرات إعادة التدوير وإدارة النفايات وتعزيز الكفاءة في استهلاك الموارد.

وتقوم شركة اسنت لصناعات الحديد اليوم بتصدير منتجاتها من مدينة دبي الصناعية إلى الأسواق العالمية الرئيسية، التي تشمل أميركا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وأفريقيا وكندا وكازاخستان، علماً أنّ مشروع التوسعة من المتوقّع أن يسهم في تعزيز قدرتها على الوصول إلى المزيد من الأسواق حول العالم وترسيخ مكانتها فيها.

أما مدينة دبي الصناعية التي تأسّست في عام 2004، فتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدورٍ ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطوّرة ذات التصميم الذكي الذي يلبّي احتياجات القطاعات الصناعية المتخصّصة، التي تشمل المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتضمّ هذه الوجهة أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد"، بما يعزّز دورها المحوري في سلاسل التوريد العالمية ويتيح للشركات فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.