"الاستثمار" تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة

شارك وفد من وزارة الاستثمار في قمة "SelectUSA للاستثمار 2026"، التي عُقدت مؤخراً في واشنطن .

وترأس الوفد محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، حيث التقى مع شركاء ومستثمرين وجهات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز الحوار الاستثماري الثنائي، وبناء علاقات بين القطاعين العام والخاص، وربط رؤوس الأموال الأمريكية بالفرص الاستثمارية في دولة الإمارات، ودفع الشراكات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، وعلوم الحياة والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والبنية التحتية.

ويعكس حضور الوزارة عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تستند إلى إطار استثماري ثنائي يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار ، إلى جانب روابط رأسمالية قائمة تشمل أكثر من 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة، وأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأمريكية في دولة الإمارات.

وقال محمد عبد الرحمن الهاوي،:"تُعد العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة واحدة من أبرز شراكاتنا الاستراتيجية. وانطلاقاً من إطار استثماري ثنائي يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي، وما يعززه من روابط رأسمالية عميقة بين الجانبين، تعكس هذه العلاقة قيمة اقتصادية متبادلة راسخة. وقد شكّلت مشاركتنا في قمة SelectUSA 2026 فرصة لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية، من خلال التفاعل المباشر مع المستثمرين الأمريكيين في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، وعلوم الحياة، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة مفضلة لرؤوس الأموال الأمريكية الساعية إلى النمو والتوسع العالمي".

وتؤكد مشاركة وزارة الاستثمار في قمة SelectUSA 2026 التزام دولة الإمارات بترجمة هذا الإطار الاستثماري إلى نتائج ملموسة، تشمل تدفقات رأسمالية فعّالة، وشراكات استراتيجية، وتعاوناً اقتصادياً مستداماً. ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كإحدى أكثر وجهات الاستثمار ديناميكية على مستوى العالم، يبقى الانخراط مع المستثمرين والمؤسسات الأمريكية محورياً في دعم التنويع الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال التحويلية.