خط جوي جديد يربط شمال تايلاند مع أبوظبي

أعلنت «كي مايل إير»، التي تتخذ من مطار سوفارنابومي ببانكوك مقراً لها وتعمل تحت العلامة التجارية «كي مايل آسيـا»، تدشين خط شحن جوي جديد، يربط بين تايلاند ودولة الإمارات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تدفق البضائع والخدمات اللوجستية بين منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة المتخصصة في الشحن الجوي السريع، عبر بيان لها، أن المسار الجديد يربط بين مدينتي «تشيانغ راي» و«تشيانغ ماي» في شمال تايلاند ومطار زايد الدولي في أبوظبي، ما يفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري المباشر بين المنطقتين.

الرحلة الافتتاحية

ودخلت الخدمة حيز التنفيذ فعلياً مع انطلاق الرحلة الافتتاحية رقم (8K252) يوم 5 مايو الجاري، حيث استخدمت في هذه المهمة إحدى طائرات الشركة من طراز «بوينج 767-300» بنسختها المعدلة للشحن.

وأكدت الشركة أن هذا التشغيل يعكس التزامها الراسخ بتقوية الروابط اللوجستية، وتطوير كفاءة سلاسل التوريد عبر الأسواق الدولية الرئيسية، موفرة بذلك حلولاً مخصصة لشركاء الخدمات اللوجستية والشركات الإقليمية، التي تتطلع لتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية.

تلبية الطلب

وتعتمد «كي مايل إير» في تشغيل هذا الخط وبقية خدماتها في شمال تايلاند على أسطولها المتخصص من طائرات البوينج، حيث تركز الشركة بشكل أساسي على تلبية الطلب المتزايد من شركات البريد السريع وخدمات الشحن الجوي السريع في منطقة جنوب شرق آسيا.

وبحسب البيانات المتوفرة يضم أسطول الشركة حالياً 4 طائرات من طراز بوينج 737-400 ومعدلة للشحن، بالإضافة إلى طائرتين من طراز بوينج 767-300