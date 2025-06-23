إقبال على حملة «تسوّق واربح سيارة» ضمن مفاجآت صيف دبي 2025

تشهد حملة «تسوّق واربح سيارة» ضمن مفاجآت صيف دبي 2025 إقبالاً واضحاً من المتسوقين، حيث تقدم الحملة جوائز مغرية، ويحظى المتسوقون بفرصة الفوز بـ9 سيارات نيسان ماجنايت جديدة كلياً، تمنح عبر سحوبات أسبوعية تقام في 23 مركز تسوق مشاركاً في مختلف أنحاء دبي.

وتقام الحملة تحت إشراف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتنظيم شركة بي. يو. زد لإدارة التسويق وتنفيذ الحملات الترويجية، بالتعاون مع مجموعة من أبرز وجهات التسوق في الإمارة.

وعند إنفاق 200 درهم أو أكثر في أحد المراكز المشاركة يمكن للمتسوق الدخول في السحب الرقمي ببساطة، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) داخل المتجر، لتبدأ رحلته نحو الفوز بسيارة نيسان ماجنايت، في تجربة تجمع بين السلاسة والحماس تحت شعار: «تسوق، امسح، واربح!». تنطلق السحوبات ابتداء من 5 يوليو، وتقام أسبوعياً حتى 1 سبتمبر 2025، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد كل أسبوع، ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى تسعة.

وتشمل المراكز التجارية المشاركة: مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، القوز مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو، سنترال مول، سنشري مول، كراون مول، دبي فيستيفال بلازا، جبل علي مول، مرحبا مول، مركز مُدن المجتمعي، مركز «نيو ويست زون – الخيل»، «نيو ويست زون – مزهر»، بالم ستريب مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال مول، صن سيت مول، تايمز سكوير سنتر، تاون مول، مركز فيلانوفا المجتمعي، ويست زون مزهر مول.

المفاجآت

والحملة جزء مهم من الدورة الـ 28 من مفاجآت صيف دبي، والتي تستمر طوال الفترة من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس، لتتحول الإمارة إلى وجهة صيفية مثالية مع ما تقدمه من تخفيضات استثنائية، وأجواء ترفيهية رائعة، وتجارب جديدة مذهلة.

وتقدم الدورة الجديدة من المفاجآت، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، صيفاً ممتعاً للجميع، مع آلاف العروض الترويجية والأنشطة الاستثنائية، التي تتواصل على مدى 66 يوماً، من السحوبات الكبرى، والتخفيضات المذهلة، إلى المأكولات المتنوعة، والضيافة العالمية، والأنشطة الترفيهية الداخلية لجميع أفراد العائلة، والحفلات الموسيقية، التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم.

وتجمع دورة العام الحالي بين مجموعة من التجارب الجديدة، التي لا تُفوت، بالإضافة إلى الفعاليات المفضلة، التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات، ما يجعل الصيف أفضل وقت من العام، لتجربة كل ما تقدمه دبي بأفضل الأسعار.