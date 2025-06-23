غرفة الشارقة وقنصلية كازاخستان تبحثان تعزيز الشراكات في القطاع الخاص

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على دعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان، بحضور عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون القائمة بين إمارة الشارقة وكازاخستان، وبحثا آليات تعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال تبادل الوفود التجارية وتنظيم فعاليات ومعارض متخصصة تتيح لمجتمعي الأعمال والمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، كما تم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل أرضية خصبة للتعاون، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأكد عبدالله العويس، حرص «غرفة الشارقة» على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية مع جمهورية كازاخستان، مشيراً إلى التزام الغرفة بتقديم كافة التسهيلات والخدمات النوعية التي تضمن نجاح استثمارات الشركات الكازاخستانية في الشارقة، لافتاً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين من خلال عقد اللقاءات المشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة للوفود التجارية، بما يمهّد لتأسيس شراكات استراتيجية نوعية ومستدامة في مجالات متنوعة تخدم المصالح المشتركة، داعياً إلى تحفيز الشركات في كازاخستان على زيارة الشارقة والتعرف على بيئة أعمالها النموذجية ومزاياها الاستثمارية، حيث تتميز بمنظومة تشريعية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال، إلى جانب بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز، مشدداً على أن علاقات الصداقة المتنامية توفر مناخاً مواتياً لتعزيز التعاون المشترك، ودفع الاستثمارات المتبادلة نحو قطاعات جديدة.

وتُقدّر قيمة الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان بأكثر من 4 مليارات دولار، ما يعزز من مكانة الإمارات كأحد أبرز المستثمرين في الاقتصاد الكازاخستاني. وتشكل الإمارات بوابة رئيسة للصادرات الكازاخية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.