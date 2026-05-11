استطلاع إقليمي: 92 % يثقون باقتصاد الإمارات ومسارها التنموي رغم التوترات الإقليمية

كشف استطلاع رأي إقليمي حديث واسع النطاق عن استمرار مستويات الثقة المرتفعة بدولة الإمارات، رغم التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وثقة المواطنين والمقيمين بالرؤية التنموية طويلة المدى للدولة.

وأُجري الاستطلاع من قبل شركة كونسولوم، المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية والتواصل المدعوم بالرؤى والتحليل، بالتعاون مع شركة HarrisX للأبحاث، وشمل أكثر من 3,800 مشارك من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بينهم 1,220 مشاركاً في دولة الإمارات.

وأظهرت النتائج أن 92 % من المشاركين في الإمارات يثقون بالاقتصاد الوطني، فيما أكد 91 % أن الدولة تمضي في الاتجاه الصحيح، بينما توقع 69 % تحسن الأوضاع خلال العام المقبل، في مؤشر واضح على استمرار التفاؤل المجتمعي والثقة بقدرة الدولة على الحفاظ على زخم النمو والاستقرار، كما عكست النتائج دعماً قوياً لمسيرة التنمية الوطنية، حيث رأى نحو ثلثي المشاركين أهمية استمرار البرامج الوطنية وفق المسارات المرسومة، بينما أكد 72 % أن هذه البرامج أصبحت أكثر أهمية في المرحلة الحالية، مع تفضيل غالبية المشاركين تكييف الخطط مع المتغيرات الإقليمية والدولية بدلاً من تأجيلها أو إبطاء تنفيذها.

وعلى صعيد الثقة بالمؤسسات الحكومية، أظهر الاستطلاع مستويات مرتفعة من الاطمئنان إلى قدرة حكومة دولة الإمارات على إدارة التحديات الإقليمية بكفاءة، إذ أعرب 93% من المشاركين عن ثقتهم بقدرة الحكومة على حماية الدولة من تداعيات الصراعات والتوترات، فيما أكد 91% ثقتهم بقدرة الجهات الحكومية على التعامل مع آثار الأزمات الإقليمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وامتدت هذه الثقة إلى شعور الأفراد بالاستقرار داخل الدولة، حيث توقع 86% من المشاركين، بمن فيهم المقيمون، استمرار إقامتهم في الإمارات خلال العام المقبل، ما يعكس جاذبية الدولة كوجهة للعيش والعمل والاستثمار.

وأبرزت نتائج الاستطلاع مكانة الإمارات كنموذج إقليمي للاستقرار والأمان، إذ رأى معظم المشاركين أن الأوضاع الأمنية عادت إلى طبيعتها أو تتجه نحو التعافي الكامل خلال الفترة المقبلة، في وقت تستمر فيه الدولة في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية ومكانتها العالمية.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أشار المشاركون إلى أهمية دعم بعض القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، حيث برز قطاع النفط والغاز بنسبة 37%، وقطاع السياحة بنسبة 33% ضمن القطاعات الأكثر أهمية لاستمرار النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي.

وفي تعليقه على النتائج، قال جيمس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة كونسولوم: «تؤكد نتائج الاستطلاع أن الرأي العام في دولة الإمارات ودول الخليج لا يزال يتمتع بثقة عالية بالمنظومات الحكومية ونظرة متفائلة تجاه المستقبل، ودعم واضح للخطط الوطنية طويلة المدى. كما تعكس النتائج مستوى الالتزام العالي من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ما يؤكد أن التحديات الحالية لم تؤثر على النظرة الإيجابية بعيدة المدى».

وتعكس هذه المؤشرات استمرار نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي، في ظل رؤية استراتيجية طويلة الأمد تركز على المرونة الاقتصادية، والتنويع، والاستثمار في المستقبل.