«إسناد» تسلم «ذا سبارك» في مدينة محمد بن راشد وسط استمرار زخم عقارات دبي

أعلنت إسناد للتطوير العقاري عن تسليم مشروعها السكني «ذا سبارك من إسناد» في مدينة محمد بن راشد، في خطوة تعكس توسع الشركة في السوق العقارية بدبي واستمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

ويأتي إنجاز المشروع في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها واحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً وجاذبية للاستثمار والسكن على مستوى المنطقة والعالم، مدعومة برؤية عمرانية طويلة المدى، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة تعزز ثقة المستثمرين والمطورين.

ويتألف مشروع ذا سبارك من إسناد من طابق أرضي وخمسة طوابق سكنية إضافة إلى السطح، ويضم 50 شقة سكنية من فئتي غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، صممت لتلبية احتياجات السكان الباحثين عن أسلوب حياة يجمع بين الراحة والعملية وسهولة الوصول إلى أبرز وجهات دبي الحيوية.

ويجسد المشروع رؤية «إسناد» في تطوير مجتمعات سكنية عصرية تعتمد على التصميم المدروس والتشطيبات عالية الجودة، مع التركيز على توفير قيمة طويلة الأمد للملاك والمستثمرين، بما يتماشى مع متطلبات السوق العقارية المتجددة في دبي.

ويضم المبنى مجموعة متكاملة من المرافق التي تدعم جودة الحياة والرفاهية، تشمل مسبحاً، ونادياً رياضياً، وساونا، وغرفة بخار، ومساحة للعمل المشترك، وردهة استقبال، ومقهى، إضافة إلى مواقف للدراجات الهوائية ومحطات لشحن المركبات الكهربائية، بما يعكس توجهات التطوير الحديثة القائمة على الاستدامة والمرونة الحضرية.

ويتميز المشروع بموقعه في المنطقة 11 بمدينة محمد بن راشد، إحدى المناطق السكنية المتنامية في دبي، حيث يتيح سهولة الوصول إلى عدد من أبرز معالم الإمارة، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ودبي مول، ومركز دبي المالي العالمي، وميدان، ومول الإمارات، ودبي مارينا، وكايت بيتش، ومطار دبي الدولي، عبر اتصال مباشر بطريق دبي العين.

وقال أشرف البنداري، الرئيس التنفيذي لشركة إسناد: «يمثل تسليم مشروع «ذا سبارك من إسناد» محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامنا بتطوير مشاريع سكنية عالية الجودة في دبي. فمنذ البداية، كان هدفنا تنفيذ مشروع يجمع بين التصميم العصري والكفاءة العملية والقيمة المضافة في موقع استراتيجي».

وأضاف: «يواصل سوق العقارات في دبي أداءه القوي، مدعوماً باستمرار الطلب والنمو العمراني، ويؤكد اكتمال المشروع ثقتنا الراسخة بالسوق، كما يجدد التزامنا بتقديم مشاريع سكنية نوعية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتوفر قيمة مستدامة طويلة الأمد».

وتستفيد «إسناد» من الخبرات العقارية والإنشائية لشركتها الأم أورا القابضة، في إطار خططها التوسعية الهادفة إلى تطوير مشاريع سكنية حديثة ترتكز على التصميم العصري وجودة التنفيذ والاستدامة.

وتسعى الشركة، التي تمتد خبراتها إلى عام 2005، إلى تعزيز حضورها في سوق دبي العقاري خلال السنوات المقبلة عبر مشاريع تواكب التحولات المتسارعة في أنماط السكن والمعيشة، وتدعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للعيش والأعمال والاستثمار.