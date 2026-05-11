الإمارات تعزز تنافسية قطاع الضيافة استعداداً لموسم الذروة السياحية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، بفضل رؤيتها الاستراتيجية التي جعلت من قطاع السياحة والضيافة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام. وتمكنت الدولة، عبر بنية تحتية متطورة، وربط جوي عالمي، وتجارب ضيافة متقدمة، من استقطاب ملايين الزوار سنوياً، لتصبح نموذجاً عالمياً في سرعة التعافي السياحي والقدرة على الحفاظ على تنافسيتها رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة حرص الجهات الحكومية على دعم قطاع الضيافة والسياحة وتعزيز استدامة نموه، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعقد اجتماعات يومية وتعمل على تحديث الأطر التنظيمية بصورة أسبوعية لضمان سرعة الاستجابة للمتغيرات، ولا سيما مع اقتراب موسم الذروة السياحية، بما يعكس مرونة المنظومة السياحية الإماراتية وقدرتها على مواصلة النمو.

وفي وقت يشهد فيه قطاع الضيافة تحولات متسارعة على خلفية تحديات إقليمية ودولية، نظمت «ذا بينش» مؤخراً حفل غداء خاصاً بقمة مستقبل الضيافة في مطعم XU، باستضافة من مجموعة ريكاس للضيافة.

وشكل اللقاء المغلق، الذي حضره أكثر من 50 من كبار التنفيذيين في قطاع الضيافة على مستوى الدولة، منصة حوارية أتاحت لقادة القطاع التواصل وتبادل الأفكار والرؤى، بما يسهم في صياغة توجهات مشتركة لمستقبل السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء حضور معالي عبدالله بن طوق المري كضيف خاص، حيث أشاد بمتانة قطاع الضيافة المحلي وقدرته على مواصلة الأداء بثبات رغم التحديات، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تنافسية القطاع وتعزيز استدامة نموه.

كما تضمن الحدث عرضاً تحليلياً مدعوماً بالبيانات قدمه أزاد زنجانا، تناول خلاله تطورات المشهد الاقتصادي والسياحي في المنطقة، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على السفر لا يزال يتمتع بمرونة قوية، وأن الرغبة في السفر والإنفاق على العطلات ما زالت عند مستويات مرتفعة، بما يدعم النظرة الإيجابية طويلة الأجل لقطاع السياحة والضيافة.

وأوضح زنجانا أن دولة الإمارات تواصل الاستفادة من مكانتها كمركز عالمي للربط الجوي وتنوع مصادر الطلب السياحي، إلى جانب الدعم الحكومي المتواصل، وهو ما يعزز قدرة القطاع على الحفاظ على زخمه واستدامة نموه خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد جوناثان وورسلي أن تنظيم اللقاء جاء بهدف جمع قادة القطاع لإعادة تقييم توجهات الضيافة خلال المرحلة الحالية، مشيداً بالتفاعل المباشر لمعالي الوزير مع ممثلي القطاع الخاص، وما يعكسه ذلك من شراكة حقيقية تدعم تطور القطاع السياحي في الدولة.

وأكد في ختام اللقاء على أهمية تكثيف الجهود التسويقية وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الوجهات السياحية العالمية مع اقتراب موسم الذروة السياحية في سبتمبر، ويؤكد قدرة القطاع على قيادة النمو واستدامة التعافي بثقة وكفاءة.