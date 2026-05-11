«أسنت» ترفع استثماراتها في «دبي الصناعية» إلى 406 ملايين درهم

وقعت شركة أسنت لصناعات الحديد اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف توسيع نطاق عملياتها في الوجهة الصناعية الرائدة في المنطقة، وتعزيز قدراتها المتقدمة في مجال التصنيع لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وبعد توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» أعلنت شركة أسنت لصناعات الحديد عن خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مدينة دبي الصناعية، عبر استثمار بارز، يهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية. وتعتزم شركة أسنت لصناعات الحديد استثمار 120 مليون درهم إضافية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى 406 ملايين درهم.

وجهات رائدة

وسوف يسهم مشروع التوسعة، الذي سيوفر ما يقارب 2.2 مليون قدم مربعة من المساحات الصناعية الإضافية، في زيادة إجمالي المساحات التي تستأجرها شركة أسنت لصناعات الحديد في مدينة دبي الصناعية إلى ما يقارب 5.1 ملايين قدم مربعة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الوجهة الصناعية إحدى أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة لتصنيع الفولاذ.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على قدرة مدينة دبي الصناعية المتنامية على ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لنخبة عالمية وإقليمية رائدة من شركات التصنيع والمستثمرين في القطاعات الصناعية، ومن المتوقع أن يدخل مصنع شركة أسنت لصناعات الحديد الجديد حيز التشغيل الكامل بحلول الربع الثاني من العام 2028، مع زيادة تدريجية في الطاقة الإنتاجية، بما يتماشى مع الطلب على المشاريع.

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن مشروع التوسعة الذي تطلقه شركة أسنت لصناعات الحديد يعكس الثقة المتنامية لرواد القطاع الصناعي بمدينة دبي الصناعية وجهة مفضلة لتحقيق النمو المستدام.

وقال: «توفر مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال متخصصة مدعومة ببنيتها التحتية المتكاملة وشبكتها الواسعة من الحلول والخدمات اللوجستية وموقعها الإستراتيجي على مقربة من أبرز الممرات التجارية، الأمر الذي يمكن شركات التصنيع على غرار شركة أسنت لصناعات الحديد من تعزيز طاقتها الإنتاجية ورفع كفاءة عملياتها وترسيخ مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية. ويأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الصناعية الوطنية في دولة الإمارات، بما في ذلك «مشروع 300 مليار» وأجندة دبي الاقتصادية D33».

وسوف يسهم المصنع الجديد لشركة أسنت لصناعات الحديد في زيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف طن سنوياً تقريباً إلى 130 ألف طن سنوياً تقريباً، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي على المشاريع الضخمة للبنية التحتية والطاقة في الأسواق العالمية.

ومن جانبه قال نيال وكونيل، المدير العام لشركة أسنت لصناعات الحديد: «كان لإطلاق عملياتنا في مدينة دبي الصناعية منذ عقدين تقريباً دور محوري في مسيرة نمونا خلال السنوات الماضية.

فرص ملائمة

ويؤكد توجهنا اليوم نحو توسيع نطاق أعمالنا في مدينة دبي الصناعية التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا المرتبطة بالهندسة والتصنيع، بينما نواصل تزويد عملائنا حول العالم باحتياجاتهم من الهياكل الفولاذية المعقدة، ولا شك في أن المنظومة الصناعية المتكاملة التي توفرها دبي تمنحنا الفرص الملائمة لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، والارتقاء بقدرتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتلبية احتياجاتها المتنامية».

يعمل في شركة أسنت لصناعات الحديد اليوم أكثر من 3,000 موظف على مستوى عملياتها، علماً بأن نسبة كبيرة من كوادرها البشرية تعمل من مقر الشركة في مدينة دبي الصناعية، وتتوقع الشركة أن يسهم مشروع التوسعة في إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات الهندسة والتصنيع والوظائف الفنية، بما يسهم في تعزيز القوى العاملة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.