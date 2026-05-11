«الاقتصاد والسياحة بدبي» تكرم 40 عضواً من «برنامج السفير»

كرمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 40 عضواً من «برنامج السفير»، تقديراً لمساهماتهم المتميزة في استقطاب أبرز المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية إلى دبي، وتطوير ودعم فعاليات أعمال تأسست محلياً.

جاء التكريم خلال حفل العشاء السنوي للبرنامج، الذي احتفى بسفراء يمثلون مؤسسات وجهات رائدة من مختلف القطاعات والصناعات، تقديراً لدورهم الفاعل في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال والابتكار وتبادل المعرفة.

وأقيم الحفل بتنظيم من «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وشهدت الأمسية حضور عدد من كبار الشركاء والمتخصصين في القطاع وسفراء البرنامج للاحتفاء بمساهماتهم، وتسليط الضوء على دور البرنامج في تعزيز اقتصاد دبي المتنوع والقائم على المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وسلط الحدث الضوء على الدور المتنامي لبرنامج «السفير» في جذب مؤتمرات واجتماعات دولية رفيعة المستوى إلى دبي، فضلاً عن مساهمته في تطوير فعاليات أعمال انطلقت من دبي، وهو ما يعزز هذه المنظومة في الإمارة.

تنوع الخبرات

وفي نسخة هذا العام تم تكريم السفراء ضمن 4 فئات رئيسية هي: الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب فئة مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، للسفراء الأعضاء في المركز. ويجسد المكرمون تنوع الخبرات والتمثيل المتميز لمختلف القطاعات ضمن البرنامج، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والمجال الأكاديمي، والهندسة، والأعمال، والقطاع الحكومي، الأمر الذي يؤكد الدور المستمر للبرنامج في تعزيز مكانة دبي العالمية وتنظيم فعاليات ذات أثر إيجابي ملموس في المدينة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «نفخر بتكريم إنجازات سفراء برنامج السفير، الذين تمثل جهودهم المتواصلة ركيزة أساسية في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال، فمن خلال ما يمتلكونه من خبرات واسعة، وشبكة علاقات مميزة، والتزام راسخ، يضطلع هؤلاء السفراء بدور محوري في استقطاب المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية، التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وتطوير القطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد».

وأضاف: «يواصل برنامج السفير ترسيخ مكانته أحد المحركات الرئيسية لمنظومة فعاليات الأعمال في دبي، من خلال تعاونه الوثيق مع نخبة من الخبراء والمؤسسات، التي تمثل العديد من القطاعات، وهو ما يمكنه من استقطاب وتطوير فعاليات نوعية، تعكس عمق الخبرات والكفاءات التي تزخر بها المدينة، بما يدعم تبادل المعرفة، ويعزز تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

زيادة سنوية

وشهد «برنامج السفير» منذ انطلاقه في عام 2010 نمواً ليتمكن اليوم من ضم أكثر من 350 عضواً، كما لعب دوراً مؤثراً في تأمين استضافة العديد من الفعاليات المرموقة في دبي. وفي عام 2025 قدم مكتب «فعاليات دبي للأعمال» 747 عطاء استضافة، نجح في الفوز بـ504 منها لفعاليات من المقرر إقامتها حتى عام 2029، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15 % في عدد العطاءات الفائزة مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات المؤكدة 272,262 مشاركاً، ما يسجل زيادة سنوية بنسبة 29 % في عدد المشاركين، كما استضافت دبي 481 فعالية أعمال على مدار العام الماضي.