«بنك جي إف إتش» مستثمر رئيسي في الطرح المزدوج لكل من «بيرشينغ سكوير»

أعلن بنك جي إف إتش عن مشاركته كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي المشترك لكل من «بيرشينغ سكوير إنك» و«بيرشينغ سكوير يو إس إيه ليمتد» في بورصة نيويورك، وهو إدراج مزدوج بارز في بورصة نيويورك بقيادة المستثمر «بيل أكمان».

وتُعد بيرشينغ سكوير، التي أسسها بيل أكمان في عام 2003، واحدة من أبرز شركات إدارة الاستثمار على مستوى العالم، حيث تبلغ أصولها المدارة نحو 36 مليار دولار أمريكي، منها 26 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة الخاضعة للرسوم، إلى جانب 98 % من رأس المال الدائم، و100 % من الأرباح المرتبطة بالرسوم.

وقد حققت الشركة سجلاً متميزاً، من خلال تحقيق صافي عائد سنوي مركب تفوّق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 550 نقطة أساس سنوياً منذ تأسيسها في يناير 2004.

وخلال «عصر رأس المال الدائم» الذي بدأ في عام 2018، تفوقت الشركة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 830 نقطة أساس سنوياً، محققة صافي عوائد تراكمية بلغت 2,644% منذ التأسيس، مقارنة بـ836% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتضم محفظة الشركة شركات عالية الجودة وذات رؤوس أموال كبيرة، تشمل حصصاً في شركات رائدة في قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية.

وقال هشام أحمد الريس، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة بنك جي إف إتش: «يعكس التزامنا كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي المزدوج لبيرشينغ سكوير قناعة جي إف إتش الراسخة بكل من شركة إدارة الاستثمار والصندوق الذي تديره. لقد نجح بيل أكمان في بناء أحد أكثر سجلات الأداء الاستثماري طويل الأجل تميزاً في القطاع، من خلال تحقيق نمو مركب لرأس المال بمعدلات تفوقت بشكل كبير على مؤشرات السوق العامة على مدى أكثر من عقدين.

ويُعد هيكل رأس المال الدائم الذي يقوم عليه هذا الطرح عنصراً محورياً في رؤيتنا الاستثمارية، إذ يتيح للشركة تبني منظور طويل الأجل والاستثمار بمرونة خلال فترات التقلبات. ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع بيرشينغ سكوير، بينما نواصل توسيع منصة جي إف إتش الاستثمارية العالمية بالتعاون مع مديرين استثماريين من الطراز العالمي».

ومن جانبه، قال بيل أكمان، مؤسس بيرشينغ سكوير ورئيسها التنفيذي: «يسرنا الترحيب بجي إف إتش كمستثمر رئيسي في طرحنا المشترك. ويعكس التزام جي إف إتش إيماناً مشتركاً بقوة رأس المال الدائم والاستثمار المركز طويل الأجل. ومن خلال رأس المال الدائم، تمتلك بيرشينغ سكوير الهيكل المثالي لتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية، التي تقوم على الاستحواذ على ما نعتبره من أفضل الشركات القادرة على تحقيق نمو مركب طويل الأجل لقيمة المساهمين، والاحتفاظ بها على المدى الطويل. ونحن نقدر الشراكات مع المستثمرين المؤسسيين طويلي الأجل والمتوافقين معنا، مثل جي إف إتش، ونتطلع إلى علاقة استراتيجية طويلة الأمد».