369.3 مليون درهم أرباح «سالك» بهامش 50.7% خلال الربع الأول

أعلنت شركة «سالك ش.م.ع» «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، الاثنين عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 «الربع الأول 2026». وقد بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، مسجلاً تراجعاً سنوياً بنسبة 3.0%، يُعزى أساساً إلى انخفاض إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية نتيجة تراجع حركة المرور خلال هذه الفترة نتيجة الحدث الاستثنائي الذي أثر على أداء شهر مارس، مع تعويض جزئي من نمو رسوم تفعيل بطاقات سالك ومصادر الإيرادات الإضافية.

كما سجلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم، بهامش ربح قوي بلغ 69.6% مرتفعاً بمقدار 143 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق و44 نقطة أساس على أساس سنوي. في المقابل، استقر صافي الأرباح عند 369.3 مليون درهم، بهامش 50.7%، ما يعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرته على التكيّف في ظل بيئة تشغيلية أكثر اعتدالاً.

أداء متماسك

وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة «سالك» على تحقيق أداء متماسك في بيئة تشغيلية اتسمت بالتحديات، وهو ما يؤكد متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة القائم على إيرادات متكررة وبنية تحتية مرورية حيوية في إمارة دبي، إلى جانب التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين، كما أظهرت نتائج هذا الربع قدرة «سالك» على الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة، وتدفقات نقدية مستقرة، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية وانضباط مالي راسخ، والاستمرار في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للشركة».

وقال معاليه: «سجلت «سالك» أداءً مالياً قوياً على الرغم من التحديات التشغيلية والاقتصادية، إذ بلغ صافي الأرباح 369.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي أرباح متميز بنسبة 50.7%، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف ومرونة نموذج أعمالنا، كما واصلنا دعم استراتيجية «سالك» طويلة الأمد عبر تنمية مصادر الإيرادات الإضافية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، والالتزام بنهج منضبط في تخصيص رأس المال وإدارة الميزانية العمومية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تؤكد متانة الأسس التي ترتكز عليها «سالك»، سواء من حيث مرونة الطلب على خدماتها، أو قدرتها على التكيف مع التقلبات قصيرة الأمد، بما يضمن استمرار خلق قيمة مستدامة للمساهمين».

وأضاف: تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المدن مرونة وجاذبية للاستثمار عالمياً، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الطموحة، لتعزيز الحضور العالمي لإمارة دبي، لتبقى المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، وفي هذا السياق، تواصل «سالك» أداء دور محوري ضمن منظومة التنقل الذكي، مستفيدةً من الزخم الاقتصادي والنمو العمراني المتسارع في إمارة دبي.

التحديات

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «سجلت «سالك» أداءً قوياً متجاوزة الظروف والتحديات خلال الربع الأول من عام 2026، في انعكاس متجدد لقوة أعمالنا الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية، وكفاءة نموذجنا التشغيلي، والتقدم المستمر في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد. وخلال هذه الفترة، بلغت إيرادات الشركة 728.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عدد الرحلات إلى 197.2 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% لتصل إلى 2.8 مليون حساب.

وعلى الرغم من التباطؤ في حركة المرور منذ بداية شهر مارس، واصلت الشركة تحقيق نسب ربحية قوية، وتوليد تدفقات نقدية جيدة، والحفاظ على الانضباط المالي، مسجلة هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69.6% خلال الربع الأول». وقال: «تواصل دولة الإمارات التعامل بثقة مع التحولات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية كما شهدنا عدداً من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً من حكومة دبي والتي تؤكد استمرار نمو الإمارة وتطورها.

وفي هذا الإطار، تحافظ «سالك» على موقعها الريادي بفضل متانة ومرونة نموذج أعمالها الأساسي، وهوامش الربح القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية متينة، مع الاستمرار في الاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد ضمن منظومة التنقل. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، نؤكد ثقتنا بمتانة الأسس الجوهرية لأعمالنا وقدرتنا على استعادة مستويات تشغيل أقرب إلى الطبيعية بمرور الوقت».

وأضاف الحداد: «نواصل تطوير استراتيجيتنا بما يتجاوز نطاق أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية من خلال توسيع نطاق محفظة «سالك» الإلكترونية وتعزيز شراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع «إعمار مولز» و«باركونيك» و«ليفا»، إلى جانب اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، وتعاوننا الذي أُعلن عنه مؤخراً مع «Valtrans» لتمكين الدفع الرقمي السلس لخدمات صف السيارات عبر شبكتها في دولة الإمارات ابتداءً من يونيو. 2026.

كما سنواصل الاستناد إلى هذا الزخم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية من خلال شراكاتنا مع «شنايدر إلكتريك» و«Vcharge»، إضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسة للوقود والخدمات عبر شراكتنا مع «اينوك». وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها «سالك»، ودعم نمو مستدام طويل الأمد».

وحققت سالك تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 636.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي، وحقّقت هامش تدفق نقدي حر قدره 87.3%، بزيادة بواقع 394 نقطة أساس مقارنة بـ 83.4% في الربع الأول من عام 2025.

عدد الرحلات

إجمالي عدد الرحلات: بلغ إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، 197.2 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 210.8 ملايين رحلة في الربع الأول من عام 2025.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 145.7 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، مسجلةً انخفاضاً قدره 7.7% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025. وبلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 53.7 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 75.9 مليون رحلة. ومثّلت نتائج الربع الأول من عام 2026 مرور أكثر من عام (أربعة عشر شهراً) منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في 31 يناير 2025.

التعرفة المرورية

بلغت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 625.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع حركة المرور خلال الربع، وهو ما تم تعويضه جزئياً بالتأثير الإيجابي المتواصل لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025.

المخالفات

بلغت الإيرادات من المخالفات 69.1 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهي مستقرة بشكل عام +1.0% على أساس سنوي، وأسهمت بنسبة 9.5% من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2025. وارتفعت إيرادات تفعيل بطاقات «سالك» بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.4% على أساس سنوي. وأسهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2026.

وبلغ إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية 8.0 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 147% على أساس سنوي، بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك ومطارات دبي، حيث تم دمج حلول سالك في أنظمة مواقف السيارات في مباني المسافرين 1 و2 و3، إضافة إلى مبنى الشحن، اعتباراً من 22 يناير 2026. إضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً خلال الربع.

الأداء المالي

بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، بانخفاض قدره 3.0% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2026 وبلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم، مع هامش قدره 69.6% (+143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي؛ +44 نقطة أساس على أساس سنوي) وميزانية عمومية معززة مع انخفاض صافي الدين إلى 4,226.4 ملايين درهم.

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 2.4% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 الذي حقق أداءً قياسياً ويُعد الأقوى في تاريخ الشركة على مستوى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء منذ تأسيسها. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.6% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي مقارنةً بـ 68.2% في الربع الرابع من عام 2025، وزيادة قدرها 44 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ 69.1%في الربع الأول من عام 2025، في دلالة واضحة على استمرار كفاءة إدارة التكاليف التشغيلية.

بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 405.8 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4%على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليصل إلى 65.1 مليون درهم، مما أسهم جزئياً في التخفيف من أثر انخفاض الإيرادات. وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 369.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4% على أساس سنوي، في حين بلغ هامش صافي الربح 50.7% في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 135 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بنسبة 49.3% في الربع الأول من عام 2025.

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -846.0 مليون درهم في 31 مارس 2026، أي ما يعادل 29.0% من الإيرادات السنوية للربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 20.5% في الربع الرابع من عام 2025. وتأتي الزيادة في صافي رأس المال العامل مدفوعةً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابتين الجديدتين. وحتى تاريخ 31 مارس 2026، بلغ صافي الدين 4,226.4 ملايين درهم، بانخفاض قدره 11.9% عن 4,799.2 ملايين درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 1.98 ضعفاً في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنةً مع 2.24 ضعف في نهاية الربع الرابع من عام 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.