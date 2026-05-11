1.27 مليار درهم أرباح "أدنوك للحفر" خلال الربع الأول

أعلنت شركة أدنوك للحفر، الاثنين، نتائجها المالية للربع الأول، المنتهي في 31 مارس من عام 2026، حيث واصلت أداءها القوي الذي حققته في عام 2025، وسجلت خلال الربع الأول من عام 2026 أفضل أداء خلال الربع الأول في تاريخها من حيث الإيرادات وصافي الدخل.

وتحقق هذا الأداء الاستثنائي بفضل ارتفاع معدلات أنشطة الأسطول، والتنفيذ المنضبط، والنمو المستمر في الخدمات المتكاملة، وتغطية العقود طويلة الأجل، والتنفيذ المدعوم بالتكنولوجيا عبر مختلف قطاعات الأسطول.

وبلغت الإيرادات 4.51 مليارات درهم، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح 1.27 مليار درهم، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، ووصل التدفق النقدي الحُر إلى 1.31 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، في حين وصل العائد على حقوق الملكية 33%، وبلغت توزيعات الأرباح 262.5 مليون دولار.

ويعكس أداء الشركة خلال الربع الأول لعام 2026 مرونة نموذج أعمالها، الذي يستند إلى محفظة قوية من العقود طويلة الأجل، ومعدلات التشغيل المرتفعة للأسطول، والنهج المنضبط في إدارة التكاليف، حيث حافظت على استمرار عملياتها، واستقرار مستويات أنشطتها، وقوة التوليد النقدي، عبر كافة قطاعاتها، وذلك بفضل استمرار التميز التشغيلي، ما يؤكد قدرة الشركة على تحقيق معدلات أرباح مستقرة ومرنة رغم تقلبات الأسواق.

مستويات مرتفعة

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر، إن البداية القوية والمرنة للشركة لعام 2026، تعُد امتداداً لأقوى أداء حققته في تاريخها خلال عام 2025، لافتا إلى أن أداءها خلال الربع الأول يؤكد قوة نموذج أعمالها كمزود لخدمات الحفر والطاقة، الذي يستند إلى محفظة تعاقدات طويلة الأمد، ومستويات تشغيل مرتفعة، وتنفيذ تشغيلي متميز ومتسق.

وأضاف أن كوادر الشركة تشكل الركيزة الأساسية لهذا الأداء، من خلال التزامها بأعلى معايير السلامة وتعزيز موثوقية العمليات، إلى جانب ذلك يُسهم التوسع في توظيف التكنولوجيا في رفع الكفاءة وتحقيق القيمة، مؤكدا أن الشركة ومع تقدمها خلال عام 2026، ستواصل التركيز على الاستثمارات المدروسة، وتعزيز التوليد النقدي، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد لمساهميها، بما يدعم أهداف أدنوك لزيادة الإنتاج.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح عن الربع الأول للعام 2026 بقيمة 262.5 مليون دولار "ما يعادل نحو 6 فلوس للسهم الواحد"، حيث يُتوقع أن تُوزع في بداية شهر يونيو على المساهمين المسجلين اعتباراً من 18 مايو 2026، فيما تؤكد الشركة أن التوليد القوي للتدفق النقدي الحر، والتغطية الواسعة للعقود طويلة الأجل، ومتانة الميزانية العمومية توفر دعماً قوياً للحد الأدنى السنوي لتوزيعات أرباح العام 2026، البالغ 1.05 مليار دولار.