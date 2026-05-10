أرباح بنوك دبي تلامس 11 ملياراً في الربع الأول بنمو 2.8 %

واصل القطاع المصرفي في دبي ترسيخ مكانته كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث حققت البنوك الوطنية في الإمارة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 2.8 % خلال الربع الأول من عام 2026. وارتفعت الأرباح المجمعة لتصل إلى 10.93 مليارات درهم، مقارنة بـ 10.63 مليارات درهم سجلتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس مرونة عالية في الأداء المالي واستقراراً في الميزانيات العمومية، وقوة ومتانة القطاع المصرفي.

ولعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً قيادياً في قيادة هذا النمو، واستحوذ على النصيب الأكبر من صافي الأرباح بقيمة 6.4 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) بنمو نسبته 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 8.2 مليارات درهم بزيادة 6 %.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و13 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 14.4 مليار درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول والنمو القياسي في الدخل غير الممول.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 24 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و16 % مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 10.2 مليارات درهم، مما يعكس قوة نمو الدخل والنهج المنضبط للتكاليف.

وقفزت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و28 % مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 8.2 مليارات درهم، على الرغم من ارتفاع مخصصات التضخم المفرط.

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح 900 مليون درهم خلال الربع الأول 2026، بتراجع بنسبة 16 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.

وحقق البنك أرباحاً تشغيلية قدرها 1.1 مليار درهم في الربع الأول، بنمو 7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.5 % ليبلغ 149 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026.

سجل بنك المشرق نمواً مزدوجاً في الإيرادات والأصول والقروض والودائع خلال الربع الأول من عام 2026، ومدعوماً بسيولة قوية واستمرارية في العمليات دون انقطاع عبر جميع القنوات، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 3.4 مليارات درهم بنمو 10 %، فيما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 2.3 مليار درهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، وصافي الربح بعد الضريبة 1.9 مليار درهم بنمو 8 %، ما يعكس قوة نموذج أعمال المشرق المتنوع عالمياً، وقدرته على التكيف في ظل بيئة إقليمية استثنائية، مدعوماً بمركز سيولة قوي واستمرارية العمليات دون انقطاع عبر جميع القنوات.

وبلغت الأصول 344 مليار درهم محققة نمواً 26 %، فيما ارتفعت القروض إلى 168 مليار درهم بنمو 33 %، ووصلت الودائع إلى 210 مليارات بنمو 23 %.

حقق بنك «دبي الإسلامي»، صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 1.799 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.798 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2025 بنمو 0.5 %، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 2.126 مليار درهم، بنمو نسبته 1 % على أساس سنوي.

وسجل البنك إيرادات تشغيلية بقيمة 3.548 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 13 % على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 2.546 مليار درهم، بنمو نسبته 12 %.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 419.916 مليار درهم بنهاية مارس 2026، فيما وصلت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، مع نمو 1% منذ بداية العام الجاري.

وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال، إذ بلغ معدل الشق الأول من رأس المال المشترك«CET1» 12.6%، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 15.8 %، بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية ويدعم خطط النمو المستدام.

نمت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري إلى 830 مليون درهم في الربع الأول 2026، بزيادة قدرها 0.2 % على أساس سنوي، وقبل احتساب الضرائب بلغ 912 مليون درهم، بزيادة بنسبة 0.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بلغت نسبته 20.57 % بعد الضريبة، ما يعكس جودة أدائه واستمراريته ويحقق قيمة استثنائية للمساهمين.