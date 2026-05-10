بعثة رسمية لكولومبو السريلانكية تطرق أبواب المستثمرين في دبي 11 يونيو

تستعد البعثة الرسمية لمدينة كولومبو المرفئية «CPC» للتوجه إلى دبي في 11 يونيو المقبل، في إطار تحرك استراتيجي، يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً من مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، نحو المنطقة الاقتصادية الأكثر طموحاً في سريلانكا.

وتركز الزيارة على تقديم مدينة كولومبو المرفئية باعتبارها «منطقة استثمارية تكميلية»، يمكن أن تشكل امتداداً لفرص المستثمرين في دبي والمنطقة، بما يعزز الربط بين الأسواق الخليجية والآسيوية، ويفتح مسارات جديدة للتوسع الإقليمي للشركات.

وقال هارشا أماراسيكارا، رئيس اللجنة الاقتصادية لمدينة ميناء كولومبو، في تصريحات لموقع «إيكونومي نيكست» (EconomyNext)، إن اللقاءات المرتقبة في دبي ستنظم، بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية وشركة «تشاينا هاربر» للهندسة، وبالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية السريلانكية في أبوظبي ودبي، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة المرفئية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة جولات ترويجية دولية، تهدف إلى تعزيز حضور سريلانكا على خريطة الاستثمار العالمية، واستقطاب رؤوس أموال جديدة إلى مشاريعها الاقتصادية الكبرى.

من جانبه أكد ثولسي ألوياري، نائب المدير العام لشركة هندسة الموانئ الصينية في مدينة ميناء كولومبو، في تصريحات لموقع «إيشلون ميديا» (Echelon Media)، أن اختيار الأسواق المستهدفة يتم وفق معايير دقيقة، تضمن وجود جدوى اقتصادية واضحة لكل حملة ترويجية.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في تغيير الصورة النمطية العالمية عن سريلانكا، التي تُعرف تقليدياً وجهة سياحية، والعمل على ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار في جنوب آسيا.

وتسعى اللجنة الاقتصادية من خلال هذه اللقاءات إلى الترويج للمزايا التنافسية لمدينة كولومبو المرفئية، بما في ذلك البيئة التشريعية المرنة والبنية التحتية الحديثة، في محاولة لجذب رؤوس الأموال الخليجية إلى هذا المشروع الاقتصادي الضخم.

ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب الاقتصادي لسريلانكا، حيث يتم التركيز أولاً على تعزيز استقرار الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، قبل الانتقال إلى إبراز إمكانات المدينة المرفئية منصة استراتيجية للانطلاق نحو الأسواق الآسيوية، في إطار رؤية أوسع لإعادة تموضع البلاد مركزاً إقليمياً للأعمال.