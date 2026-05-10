الشركات الإماراتية تعزز مسؤوليتها المجتمعية بدعم المبادرات التوعوية

تواصل الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات ترسيخ دورها المحوري في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال إطلاق ودعم المبادرات الإنسانية والتنموية، التي تستهدف تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التكافل والاستدامة. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً، عبر شراكات فعالة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع ودعم الفئات المختلفة.

وفي هذا الإطار اختتمت مدينة المعلومات، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، المرحلة الأولى من مبادرة «سعادة 2026»، التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي، ودعم الأسر المحتاجة، حيث شملت المبادرة توزيع حصص غذائية على عدد كبير من العائلات، بما أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل.

وواصلت مدينة المعلومات، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين شركة MTN، وشركة «أرضي»، جهودها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، التي ركزت على الجوانب التعليمية والصحية والوقائية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ما أثمر عن شراكات مجتمعية فاعلة، ونتائج إيجابية واسعة.

وبرز الدفاع المدني شريكاً رئيسياً في هذه المرحلة، من خلال قيادة جهود التوعية المجتمعية، وتعزيز ثقافة السلامة العامة، عبر تنفيذ برامج تدريبية ودورات توعوية متخصصة، قدمها ضباط وخبراء وفنيون، تضمنت شروحات عملية لطلبة المدارس حول أحدث تقنيات مكافحة الحرائق، وأساليب الوقاية من الحوادث المنزلية، وطرق الاستجابة السريعة للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات،

كما تضمنت المبادرة عروضاً توعوية وتدريبات ميدانية، استهدفت غرس مفاهيم السلامة والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الجديدة، في إطار تعاون مشترك بين مدينة المعلومات والدفاع المدني، وبدعم من عدد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب مشاركة مجموعة من كبرى الشركات الوطنية والخاصة.

وفي هذا السياق قال فيشال ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة «أرضي للتطوير العقاري» في الإمارات أن الشركة تضع الإنسان ورفاهيته وسلامته في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن دعم مبادرة «سعادة 2026» يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، وإيمانها بأهمية بناء مجتمعات آمنة ومستدامة.

وقال: «نفخر بالتعاون مع مدينة المعلومات والدفاع المدني وشرطة دبي في هذه المبادرة، التي تعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة».

وأكدت مدينة المعلومات أن مبادرة «سعادة 2026» مستمرة في تحقيق أهدافها الإنسانية والتوعوية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها، والوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع، خلال المراحل المقبلة.

وحظيت المبادرة بإشادة واسعة من مسؤولين ومؤسسات رسمية وجمعيات خيرية، إضافة إلى دعم عدد من الشركات المحلية والعالمية، من بينها MTN وARDEE DEVELOPMENT وOLA ENERGY وDUBAI DUTYFREE وARISTA PROPERTIES وDNV وAl HANDAL GROUP وCOLGATE-PALMOLIVE، في خطوة تعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية في الدولة.