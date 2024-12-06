«الشارقة لريادة الأعمال» يرحب بالعالم 1 و2 فبراير

تستعد دولة الإمارات للترحيب بالعالم في إمارة الشارقة، حيث تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وتجمع يومي 1 و2 فبراير 2025، نخبة من العقول الريادية في قطاع الأعمال.

ويقدم المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، برنامجاً متكاملاً من الندوات والجلسات النقاشية والورش التفاعلية، تتوزع على 10 مناطق و5 منصات، تراعي كلٌّ منها اهتمامات وقطاعات متنوعة في منظومة ريادة الأعمال. ويعيد «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025» شعار دورته السادسة «حيث ننتمي» ترسيخاً لرؤيته للإمارة كمنارة توجه ذوي الرؤى المبتكرة وصناع التغيير، ومكانته كأكبر تجمع ريادي في المنطقة.

وقالت نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «بالرؤية القيادية الحكيمة لرئيسة المركز، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أصبح مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التجمع الريادي الأكبر والأكثر تأثيراً في المنطقة، حيث تجمع فعاليات هذه الدورة نخبة من صناع التغيير والقادة الرياديين، لإعادة تصور عالم الأعمال، وتعزيز التواصل والنقاشات الجماعية بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة، ومع استضافة أكثر من 30 ألف زائر منذ انطلاقه، يواصل المهرجان جهوده الرامية لترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار».

من جانبها، أكدت سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز (شراع)، أهمية المهرجان، وقالت: «أصبح مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التجمع الريادي الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي يوفر منصة راسخة للتواصل والنمو ضمن منظومة ريادة الأعمال العالمية، حيث يجمع المهرجان قادة الفكر وصناع التغيير والجيل القادم من المبدعين في مناطقه وعلى منصاته المتخصصة، ويوفر بيئة مثالية لازدهار الأفكار الرائدة ومضاعفة تأثيرها الإيجابي، تجسيداً لالتزامنا بتمكين رواد الأعمال، ومساعدتهم على التواصل، واستكشاف سبل التعاون والشراكات، واستعراض الحلول المبتكرة التي سترسم ملامح المستقبل».