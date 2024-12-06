تعاون بين «دِل تكنولوجيز» وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية



وقّعت شركة دِل تكنولوجيز وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم بهدف توفير الأمن السيبراني والمرونة وقابلية التوسع للشركات في منظومة الأعمال المزدهرة في المنطقة الاقتصادية.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها وليد يحيى، مدير عام دِل تكنولوجيز في منطقة الخليج، وأليدا هيلينا شولتز، رئيس قسم المالية براكز، إلى تعزيز العروض التكنولوجية التي تقدمها راكز، وتحفيز إطلاق فرص نمو جديدة في واحد من المراكز التجارية والصناعية الرائدة في دولة الإمارات. وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحويل بيئة أعمالنا بشكل جذري. وسوف نعمل عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة لشركة دِل وحلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي، على تعزيز منظومتنا والاستعداد لحقبة جديدة من الابتكار والمرونة في الأعمال. ويسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا ببناء مستقبل ديناميكي».