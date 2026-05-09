قطاع تجارة التجزئة في الإمارات يواصل نموه المتسارع

يشكّل قطاع التجزئة في دولة الإمارات أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، لما له من دور محوري في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الاستهلاك المحلي، إلى جانب مساهمته في خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات. ومع التطور العمراني والتوسع السكاني، بات القطاع أكثر قدرة على دعم التنمية المحلية، عبر توفير خدمات متكاملة وتجارب تسوق متقدمة تلبي احتياجات مجتمع متنوع. كما يعكس التوسع المستمر لكبرى العلامات التجارية في السوق الإماراتي مستوى الثقة العالية ببيئة الأعمال، ويؤكد مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد لقطاع التجزئة.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة «مارك & سيڤ»، إحدى أسرع سلاسل الهايبرستور ذات القيمة نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، عن افتتاح متجرها الثالث والعشرين في المنطقة، والعاشر في دولة الإمارات، بمنطقة محيصنة بدبي.

يأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة، التي تخطط لإطلاق ستة هايبرستور إضافية في مختلف دول الخليج خلال الأشهر الستة المقبلة، في خطوة تعكس ثقتها المتواصلة بقوة الاقتصاد الإماراتي والتزامها بتقديم قيمة وجودة عالية للمتسوقين.

ويمتد الهايبرستور الجديد على مساحة تتجاوز 150 ألف قدم مربعة، موزعة على عدة مستويات، ويوفر تجربة تسوق متكاملة تضم أكثر من 100 ألف وحدة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية الطازجة، والسلع الاستهلاكية، والإلكترونيات، والأزياء، والمخبوزات، والأطعمة الجاهزة، بما يلبي مختلف احتياجات العملاء اليومية. كما يوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل، في مساهمة مباشرة لدعم سوق العمل المحلي وتعزيز دور قطاع التجزئة في التنمية الاقتصادية.

وقال ديبانغشو أديكاري، النائب الأول للرئيس في الشركة: إن توسع «مارك & سيڤ» يؤكد التزامها طويل الأمد تجاه أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لتقديم أفضل قيمة ممكنة للعملاء مقابل ما ينفقونه، مع الحفاظ على جودة المنتجات وتجربة التسوق.

من جانبه، أكد محمد فاضل، مدير العمليات في الشركة، أن افتتاح متجر محيصنة يمثل محطة جديدة في مسيرة النمو، لافتاً إلى أن الشركة تواصل التركيز على تقديم التنوع والراحة والقيمة، بالتوازي مع دعم المجتمع المحلي.