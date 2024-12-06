38 يوماً من الفرح في مهرجان دبي للتسوق

تنبض الدورة الثلاثون من مهرجان دبي للتسوق التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 12 يناير المقبل بروح استثنائية تحول المدينة إلى لوحة حية تجمع بين الترفيه والتسوق، وتتناغم فيها العروض الترويجية مع التجارب الترفيهية التي تبهر الزوار من مختلف الأعمار، كما تعد الزوار بالفرح المتواصل بفضل العروض الترفيهية والفنية التي تناسب مختلف الأعمار والثقافات.

ويعد مهرجان دبي للتسوق هذا العام حدثاً بارزاً لا مثيل له، حيث يحتفل بمرور 30 عاماً من الترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بأفضل ما تقدمه مدينة دبي.

وتقدم هذه الدورة جدول فعاليات حافلاً بالأنشطة والفعاليات والعروض المشوقة واللحظات التي لا تنسى للجميع كل يوم في مختلف أنحاء دبي.

وتهدف كل تجربة إلى إمتاع الزوار وتعزيز مشاركتهم في الاحتفالات، مما يجعل من دورة العام الحالي تجربة لا تنسى، مع الحفلات الموسيقية المبهجة، والعروض الترويجية التي لا تقاوم، والسحوبات المذهلة، وعروض الألعاب النارية اليومية، وعروض طائرات الدرون التي تقام مرتين يومياً، ومشهد فنون الطهي المميز، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب التي لا مثيل لها في جميع أنحاء المدينة.

وجرى تصميم دورة العام الحالي من المهرجان لإمتاع سكان المدينة وزوارها على مدار 38 يوماً، حيث تأتي تتويجاً لثلاثة عقود من الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.

ويقدم المهرجان فرصاً مذهلة للفوز بجوائز كبرى، إضافة إلى رؤية سماء دبي وهي تضاء كل ليلة بالعروض والألوان والأضواء المذهلة على مدى 38 يوماً، بدءاً من عروض الإضاءة لمبهرة، ومروراً بالألعاب النارية الجذابة، ووصولاً إلى عرض طائرات الدرون اليومي.

ومن المتوقع أن تكون الدورة الثلاثون للمهرجان أكثر تميزاً حتى الآن، مما يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية مع مجموعة رائعة من التجارب المتميزة التي لا تنسى في جميع أنحاء المدينة.

ويستعد سكان دبي وزوارها لحضور مجموعة مذهلة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من أشهر نجوم العالم، بما في ذلك مهرجان 321، والاستمتاع بالتجارب المجتمعية المؤقتة مثل سوق «اتصالات إم أو تي بي»، وفعالية «كانتين X»، وعروض التسوق الأكبر على الإطلاق من أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية، وتجارب احتفالية مبهجة، واحتفالات لا تُنسى بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتتضمن الدورة الجديدة من فعالية أضواء دبي هذا العام مجموعة من الأعمال والتجهيزات الفنية التفاعلية التي تزين أشهر الوجهات على مستوى المدينة والتي أبدعها مجموعة من أشهر الفنانين والمبدعين والمهندسين المعماريين العالميين.