سلطان النيادي: الشباب ركيزة التحول الوطني ومحرك القطاعات المستقبلية

شاركت المؤسسة الاتحادية للشباب في فعاليات «يوم الشباب» ضمن منتدى «اصنع في الإمارات»، من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات والأنشطة التفاعلية التي سلّطت الضوء على دور الشباب الإماراتي في دعم الصناعات المستقبلية والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وشهدت الفعاليات حضوراً واسعاً من الشباب ورواد الأعمال والخبراء وصناع القرار، حيث ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المرتبطة بالصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والمهارات المستقبلية، إضافة إلى استعراض تجارب وطنية ملهمة ومشاريع مبتكرة، تعكس التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الإماراتية، إلى جانب الفرص النوعية التي تمنح الشباب آفاقاً جديدة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وطنية تسهم في إحداث تأثير حقيقي في الاقتصاد الوطني.

منظومة وطنية

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذجها التنموي القائم على الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار، الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل الطموح الوطني واقعاً ملموساً، ورسخت مكانة الدولة في القطاعات المستقبلية، عبر منظومة وطنية متكاملة تعزز تنافسية الاقتصاد واستدامته، ليجسد منتدى «اصنع في الإمارات» هذه الرؤية من خلال ما يقدمه من منصات تجمع المشاريع الوطنية والشركات والابتكارات التي تعكس حجم التحول الذي تشهده الدولة، وتؤكد قدرتها على صياغة مستقبل صناعي وتقني متقدم».

وأضاف معاليه: «يمثل الشباب الإماراتي الركيزة الأساسية في التحول الوطني، حيث يشكل حضورهم الفاعل دليلاً على جيل يمتلك المعرفة والمهارة والطموح، قادر على قيادة القطاعات المستقبلية وصناعة أثر مستدام، لتبرز هنا أهمية توفير الفرص النوعية التي تمكّنهم من تطوير قدراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية، بما يدعم أولويات الدولة ويُرسّخ جاهزيتها للمستقبل».

مشاركة فاعلة

وتضمّنت مشاركة المؤسسة الاتحادية للشباب تنظيم جلسة حوارية بعنوان «محفزات التغيير: الشباب والصناعة»، ناقشت تمكين الجيل القادم من قيادة نمو القطاع الصناعي وتعزيز السياسات الموجهة للشباب، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تطوير المهارات والقدرات الداعمة للصناعات المستقبلية، وبناء منظومة وطنية تمكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مسارات التنمية الصناعية والتكنولوجية. كما نظمت المؤسسة حلقة شبابية بعنوان «المهارات غير القابلة للأتمتة: إعداد الكفاءات الإماراتية لمستقبل الصناعات المتقدمة»، والتي استعرضت واقع توجه الشباب نحو المسارات الصناعية، وأهمية المهارات القيادية في عصر الصناعات المتقدمة، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي أمام الشباب وتمكينهم من استكشاف الفرص المستقبلية في هذا المجال الحيوي.

وشملت المشاركة أيضاً في جلسة نقاشية بعنوان «الشباب والمرونة الصناعية: توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات لضمان استمرارية سلاسل الإمداد»، والتي شهدت إطلاق مجلس أبوظبي للشباب برنامج «شباب AI»، بهدف تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات التطبيقية التقنية، عبر محاور ركزت على الذكاء الاصطناعي التخصصي، والروبوتات، وتطوير حلول مبتكرة ومشاريع عملية تسهم في دعم سلاسل الإمداد والثورة الصناعية، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وفي إطار دعم المشاريع الشبابية الوطنية، شهدت الفعاليات مشاركة مشاريع حاصلة على علامة «بمجهود الشباب»، في خطوة تعكس دعم المؤسسة لرواد الأعمال الشباب وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب فتح المجال أمام الشباب من أصحاب المشاريع للاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها مبادرة «ركن الشباب» بالتعاون مع أدنوك للتوزيع، بما يسهم في رفع جاهزية المشاريع الشبابية للتوسع والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.