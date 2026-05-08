140 مليون ظهور رقمي تعزز مكانة «اصنع في الإمارات» عالمياً

شهدت فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، توسعاً غير مسبوق على مستوى الحضور والتفاعل الرقمي، ما عزز من دور المنصات الرقمية كأداة اقتصادية مؤثرة في جذب المستثمرين وتعزيز الثقة بالقطاع الصناعي الإماراتي.

وللعام الثاني على التوالي، قادت «كويل» الحملة الرقمية للحدث، مستندة إلى استراتيجية ركزت على إدارة المحتوى الفوري، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل الأداء الرقمي، بهدف تحويل الاهتمام الرقمي إلى مشاركة اقتصادية فعلية، سواء من جانب المستثمرين أو المصنعين أو رواد الأعمال.

ووفق البيانات المعلنة، حققت الحملة الرقمية أكثر من 140 مليون ظهور، ووصلت إلى نحو 32 مليون مستخدم، إضافة إلى استقطاب أكثر من 20 ألف متابع جديد عبر القنوات الرسمية للحدث، في مؤشر على تنامي قوة الاقتصاد الرقمي المرتبط بصناعة المحتوى والبث المباشر والتسويق التفاعلي.

وامتدت نسخة 2026 من «اصنع في الإمارات» على مساحة 88 ألف متر مربع، وضمت أكثر من 1200 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً، فيما شهدت توقيع صفقات واستثمارات بقيمة 372 مليار درهم، إلى جانب أكثر من 200 اتفاقية متنوعة شملت الشراء والاستثمار والتمويل، ما عزز أهمية التغطية الرقمية في نقل صورة الاقتصاد الصناعي الإماراتي إلى الأسواق العالمية.

كما برز المحتوى الصوتي كإحدى الأدوات الجديدة في الترويج الاقتصادي، من خلال إنتاج بودكاست «Off the Record» من قلب الحدث، والذي استضاف مسؤولين تنفيذيين وقادة أعمال من قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والفضاء، في خطوة تعكس توسع استخدام البودكاست كمنصة اقتصادية واستثمارية لتعزيز الحوار حول مستقبل الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات.

وأكد معن بو درغم، الرئيس التنفيذي لوكالة «كويل»، أن إدارة الحملة الرقمية للحدث لم تكن مجرد تغطية إعلامية، بل مساهمة مباشرة في تعزيز الصورة الاستثمارية لدولة الإمارات عالمياً، عبر إبراز مكانتها كوجهة مستقرة للتصنيع والابتكار والأعمال.

ويأتي الزخم في وقت يشهد فيه قطاع المحتوى الرقمي في المنطقة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بزيادة اعتماد المؤسسات الاقتصادية والحكومية على استراتيجيات الاتصال الرقمي والتفاعل المباشر، لتحويل الفعاليات الكبرى إلى منصات اقتصادية ذات تأثير ممتد يتجاوز حدود الحدث التقليدي.