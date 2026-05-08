سوق دبي الأفضل خليجياً في أسبوع بمكاسب 22.8 ملياراً

تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية خلال أسبوع، وأضاف السوق مكاسب جاوزت 22.8 مليار درهم مرتفعا بنسبة 2.35% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 948.9 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي وصولا إلى 971.7 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 28.9%، وارتفعت أسهم الصناعات الوطنية 27.8%، والنعيم القابضة 14.9%، وأمان 13.5%، ودبي الوطنية للتأمين 9.84%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 1.5 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 210.25 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذبا سيولة 205 ملايين درهم.

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.51% إلى مستوى 9839.74 نقطة، رابحا ما يفوق 15.5 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 986.55 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للحفر» بسيولة 805.3 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» جاذباً 676.9 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إيزي ليس 22.3%، وبريسايت 15.8%، وسبيس 42 12.75%، والخليج الاستثمارية 9.4%، وأبوظبي لبناء السفن 8.1%.

مكاسب وسيولة

نجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 38.3 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولاسيما أسهم العقارات والبنوك والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.793 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي وصولا إلى 3.831 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و948.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتخطت سيولة الأسهم المحلية نحو 12.5 مليار درهم في 5 جلسات، موزعة بواقع 8.35 مليارات درهم في سوق أبوظبي، 4.12 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 4 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 279.2 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأسواق الخليجية، ارتفعت بورصات قطر 2.16%، والكويت 0.50%، ومسقط 0.23%، فيما تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.4%، والبحرين 1.54% خلال أسبوع.