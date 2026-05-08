«إعمار» تسجل عقوداً بقيمة 70 مليار درهم خلال «اصنع في الإمارات»

اختتمت إعمار العقارية مشاركتها في النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، مؤكدة التزامها بدعم المنظومة الصناعية في الإمارات وتعزيز القيمة المحلية. وسجلت إعمار عقوداً قاربت قيمتها 70 مليار درهم، بما يؤكد التزامها المتواصل بتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودفع القيمة الاقتصادية داخل الدولة.

وتأتي المشاركة امتداداً لتعاون إعمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة، حيث تعمل الشركة على دمج اعتبارات المحتوى المحلي في استراتيجيتها للمشتريات، وتشجيع اعتماد الموردين، ودعم نمو الشركات العاملة في دولة الإمارات والكفاءات الوطنية.

وشهد حضور إعمار في المعرض تفاعلاً لافتاً وإقبالاً قوياً على جناحها، حيث تواصلت الشركة مع شبكة واسعة من المصنعين والموردين المحليين والمعنيين في القطاع. ومن خلال هذه اللقاءات، استكشفت إعمار فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات ودمج المواد والخدمات المنتجة محلياً ضمن مشاريعها، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة والتنوع.

وقدمت إعمار خلال المعرض تجربة تفاعلية تحت شعار «بناء بالرؤية، وإنجاز بالكفاءات الإماراتية»، سلّطت من خلالها الضوء على دورها كقصة نجاح إماراتية رائدة، ومساهمتها في التنمية الوطنية عبر مجمّعاتها السكنية وقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة. كما أبرزت التجربة أثر إعمار في دعم نمو الموردين المحليين، وتمكين الكفاءات الإماراتية، ومنظومتها المتكاملة من الوجهات، إلى جانب تأكيد التزامها بتعزيز المشتريات المحلية ودعم الشركات العاملة في دولة الإمارات.

وضمن فعاليات اليوم، شارك محمد العبار، مؤسس إعمار، في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول الشركات العائلية ودورها كركائز للمرونة والاستمرارية، حيث استعرض الدروس المستفادة من الأحداث الاقتصادية السابقة، وأهمية بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحديات. كما أكد دور الفكر بعيد المدى والانضباط والمرونة في استدامة النمو، مشيراً إلى أن المؤسسات ذات البنية الراسخة تكون أكثر قدرة على التكيف والانطلاق بقوة في ظل متغيرات السوق.

وتعكس مشاركة إعمار جهودها المستمرة للإسهام في الأولويات الوطنية من خلال دعم الشركات المحلية وتمكينها من المشاركة في مشاريع تطويرية كبرى. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية للتعاون مع الشركاء المحليين في مجالات البناء والتصميم والعمليات، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة، ويدعم في الوقت نفسه نمو القاعدة الصناعية في دولة الإمارات