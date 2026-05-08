"ايدج" و"بايكار" توقعان عقداً لدمج ذخائر "الطارق" الموجهة على طائرة "آقنجي"

وقّعت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة بايكار، الرائدة عالمياً في تقنيات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، اتفاقيتين خلال معرض SAHA 2026، بما يمثل توسعاً مهماً في شراكتهما الاستراتيجية.

وبموجب العقد الأول، الذي وقعه حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وهالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة بايكار، سيقدم الأخير خدمات الدعم الفني اللازمة لايدج لدمج واستعراض القدرات المتقدمة لسلسلة "الطارق" من الذخائر الموجهة بعيدة المدى والقادرة على العمل في مختلف الظروف الجوية ليلاً ونهاراً، على منصة الطائرة القتالية المسيرة بيرقدار آقنجي متعددة المهام وعالية الارتفاع وطويلة التحمل.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها مراد كيلينج، مدير تطوير الأعمال في بايكار، ويوسف البلوشي، مدير المبيعات الأول في ايدج، فتؤسس إطاراً تجارياً يتيح للطرفين تسويق وتقديم منتجات كل منهما ضمن العروض المقدمة لعملائهما. كما تعزز الاتفاقية فرص التعاون التجاري والتسويق المتبادل عبر مجموعة أوسع من المنتجات الدفاعية والتقنيات المتقدمة لدى الشركتين.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يتجه قطاع الصناعات الدفاعية اليوم نحو حلول متكاملة وشاملة، وتمثل شراكتنا مع بايكار انعكاساً مباشراً لهذا التوجه. ومن خلال الجمع بين أنظمة الأسلحة الذكية المتقدمة والمثبتة لدى ايدج مع منصة آقنجي من شركة بايكار، نؤكد أهمية الابتكار المشترك في تعزيز الدقة وقابلية التوسع والمرونة العملياتية ضمن البيئات المعقدة." ويتيح لنا هذا التعاون تقديم منظومة متكاملة بالكامل لعملائنا في الأسواق الدولية، بما يواكب أعلى المعايير العملياتية".

ومن جانبه، قال هالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة بايكار: "إن دمج ذخائر متنوعة على منصة بيرقدار آقنجي يوسع الخيارات المتاحة للمستخدمين في الميدان. ونواصل من خلال هذا التعاون الاستراتيجي تعزيز قدرات منصاتنا وتوطيد شراكاتنا العالمية ومكانتنا الرائدة في قطاع الدفاع".

تحالف استراتيجي

وتشكل الاتفاقيتان أحدث محطة ضمن التحالف الاستراتيجي المتنامي بين ايدج وبايكار، تعزيزاً لقدرات الضربات الدقيقة لعملاء الطائرات المسيرة لدى بايكار. ويأتي ذلك امتداداً لاتفاق سابق لدمج سلاح DESERT STING 16 الموجه على منصة بيرقدار TB2