تسجيل 460 منشأة صناعية في عجمان خلال الربع الأول

واختتمت الغرفة مشاركتها بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المثمرة مع الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والترويج للمقومات الصناعية والتنافسية التي تتمتع بها إمارة عجمان، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي بالإمارة.

وأكد محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، أن غرفة عجمان حرصت خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات» على عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج للقطاعات الصناعية الرئيسية في إمارة عجمان، ومنها قطاعات الصناعات الغذائية، والمنتجات الصحية، والمنتجات الزراعية، والتكرير والكيماويات والبتروكيماويات، بما يعزز جذب الاستثمارات ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في إمارة عجمان يتسم بالزخم والتنوع وتوافر الفرص الاستثمارية.

وأوضح أن عضوية المنشآت الصناعية في عجمان سجلت خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 460 منشأة صناعية، بما يعكس النمو المتواصل للقطاع وثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الإمارة في ظل ما تتمتع به عجمان من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي وتسهيلات داعمة للاستثمار، إلى جانب جهود غرفة عجمان المستمرة في دعم المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسيتها.

وقالت جميلة النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، إن غرفة عجمان تسعى إلى تنويع مشاركاتها في المعارض والمنصات الدولية بمشاركة أعضائها من منشآت القطاع الخاص، بهدف الترويج لمنتجات وخدمات الأعضاء، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم نمو الأعمال ورفع تنافسية القطاع الخاص في الإمارة.

وأشارت إلى أن منصة اصنع في الإمارات وفرت مساحة تفاعلية جمعت نخبة من المصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، بما أتاح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في القطاع الصناعي، إلى جانب التعرف على أحدث التوجهات المستقبلية في الصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص التعاون وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والصناعية أمام منشآت القطاع الخاص.