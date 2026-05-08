اتفاقية تعهيد بين M42 و«جلوبال ميديكال سبلاي تشين» لتعزيز سلسلة الإمداد الطبي

وقعت شركة M42، و«جلوبال ميديكال سبلاي تشين _ GMSC» التابعة لمبادلة بايو، اتفاقية تعهيد خارجي حصرية لتعزيز كفاءة ومرونة سلسلة الإمداد الطبي عبر شبكة M42 للرعاية الصحية، بما يدعم جهود الإمارات في توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وترسيخ منظومة صحية مستدامة ومتكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والابتكار.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش «اصنع في الإمارات 2026»، حيث وقع الاتفاقية كل من ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، وحمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، بحضور الشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان، رئيس التعاونات الاستراتيجية في M42، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، الذراع الاقتصادية الوطنية لشركة مبادلة للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» إدارة نموذج متكامل لسلسلة الإمداد الطبي عبر شبكة M42، يشمل عمليات التوريد والمشتريات وتخطيط الطلب والتخزين والتوزيع وإدارة المخزون، إلى جانب توفير الأدوية والاحتياجات الطبية من مستلزمات ومعدات وأجهزة، بما يضمن استمرارية الإمدادات الطبية بكفاءة وموثوقية عبر مختلف منشآت الرعاية الصحية التابعة للشبكة.

وفي إطار الاتفاقية، ستعمل «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» بشكل وثيق مع الكوادر السريرية والتشغيلية في M42 لتعزيز دقة التنبؤ بالطلب، وتحسين كفاءة المشتريات، ورفع مستويات الشفافية في إدارة المخزون عبر الشبكة، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات الصحية، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة التكاليف على نطاق واسع.

وأكد الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات التابع لشركة مبادلة للاستثمار، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود مبادلة لدعم طموحات دولة الإمارات في بناء منظومة رعاية صحية وصناعات دوائية رائدة عالمياً وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن توحيد الخبرات التخصصية لـ«جلوبال ميديكال سبلاي تشين» مع الإمكانات التشغيلية والابتكارية لـM42 من شأنه تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وتسريع تطوير القدرات الوطنية الداعمة للأمن الصحي والنمو الصناعي والتنافسية العالمية.

وقال ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، إن وجود سلسلة إمداد مرنة ومتكاملة يشكل ركيزة أساسية ضمن منظومة الذكاء الصحي التي تقودها المجموعة، موضحاً أن التعاون مع «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» يمثل محطة محورية في مسيرة التحول التي تنفذها M42 نحو تقديم رعاية صحية عالية الجودة محورها المريض، بكفاءة تشغيلية متقدمة، وبما يواكب توجهات دولة الإمارات في تعزيز توطين سلاسل الإمداد وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصحي.

وقال حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، إن الشراكة مع M42 تجسد التزام مبادلة بايو بتوفير حلول لوجستية دوائية متكاملة وشاملة على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» تعمل على بناء منظومات سلسلة إمداد أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً، بما يضمن لمقدمي الرعاية الصحية وصولاً موثوقاً إلى منتجات طبية عالية الجودة، دعماً لشبكة M42 ومنشآتها الصحية العالمية المستوى.