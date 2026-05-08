الإمارات تعزز حضورها العالمي من أرمينيا

شاركت دولة الإمارات في أعمال ، الذي استضافته أرمينيا، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتعزيز الحوار الدولي وبناء شراكات فاعلة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.

ومثّل الدولة في أعمال المنتدى سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جاءت المشاركة الإماراتية ضمن منصة دولية رفيعة المستوى تجمع كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة القطاع الخاص، وممثلي المنظمات الدولية، لمناقشة أبرز التحديات والقضايا العالمية المشتركة.

وشهدت جلسات الحوار مناقشات موسعة حول ملفات جيوسياسية واقتصادية وتقنية، شملت تعزيز الترابط الإقليمي، والتكامل الأوروبي، والتهديدات الهجينة، والتحول الأخضر، وأمن التكنولوجيا، إلى جانب مستقبل البنية الأمنية العالمية، بما يسهم في دعم التعاون الدولي وصياغة مستقبل أكثر استقراراً واستدامة.

وفي إطار مشاركته، شارك عمران شرف في جلسة حوارية بعنوان «السيادة في الذكاء الاصطناعي والتوسع: حوكمة التقنيات المتقدمة في عالم تنافسي»، إلى جانب معالي مخيتر هايرابيتيان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في أرمينيا، حيث ناقشت الجلسة التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين السيادة الوطنية والتوسع التكنولوجي، وآليات حوكمة التقنيات المتقدمة في ظل السباق العالمي المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وعلى هامش الزيارة، عقد سعادته سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأرمن، من أبرزهم معالي جيفورغ بابويان وزير الاقتصاد في أرمينيا، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم الاستثمارات المشتركة، وتوسيع الشراكات في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والقطاعات ذات الأولوية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

كما التقى سعادته مع معالي مخيتر هايرابيتيان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة، وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير السياسات الرقمية وبناء شراكات نوعية في القطاعات المستقبلية.

وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، وتكثيف التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توسيع آفاق العلاقات بين دولة الإمارات وأرمينيا، وترسيخ شراكات استراتيجية تدعم التنمية والابتكار في البلدين.