أبوظبي تطلق علامة الأغذية المتميزة لدعم الصناعات الغذائية الوطنية

أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، علامة الأغذية المتميزة "Premium Mark" لمنتجات لحوم الدجاج المبردة المنتجة محلياً لدعم الصناعات الغذائية الوطنية، جاء ذلك خلال مشاركته في معرض "اصنع في الإمارات 2026" ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز جودة المنتجات الغذائية ورفع تنافسية القطاع الغذائي في أبوظبي ودولة الإمارات.

يأتي إطلاق العلامة ضمن برنامج متكامل لتطوير منظومة مطابقة متقدمة لمنتجات لحوم الدجاج المبردة، وفق معايير فنية دقيقة تغطي مراحل التربية والتغذية والذبح والتجهيز والتعبئة والتوزيع، إلى جانب متطلبات تشمل رفاهية الحيوان والاستدامة وجودة المنتج النهائي، مع تطبيق نظام تصنيف للمنتجات المعتمدة يعزز ثقة المستهلك ويدعم الخيارات الصحية والآمنة، بالتعاون مع الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، عبر آليات تقييم وشهادات مطابقة وخطط رقابة تضمن استدامة الجودة.

وأكد المهندس بدر الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات، أن البرنامج يشكل نقلة نوعية في تطوير معايير جودة الغذاء ويعكس التزام أبوظبي بأفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم المنتج المحلي ويحفز الابتكار وجودة الإنتاج، إلى جانب تمكين قطاع الدواجن ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة الغذائية وتنمية القطاعات الحيوية.

وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الحياة الصحية، إن المبادرة تأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز منظومة الغذاء وتمكين المستهلك من اتخاذ خيارات صحية وواعية، مشيراً إلى أن علامة الأغذية المتميزة تسهم في الارتقاء بمعايير الإنتاج، وترسيخ الاكتفاء والأمن الغذائي، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات عالية الجودة المصنّعة في الإمارات.

وأكد الدكتور عصام الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والابتكار بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إطلاق علامة الأغذية المتميزة يشكل ركيزة إستراتيجية لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأمن الغذائي، موضحاً أن العلامة تمثل أداة تمكين لمنتجي الدواجن المحليين عبر معايير دقيقة تشمل الجودة ورفاهية الحيوان والاستدامة، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.

وأشار إلى أن المبادرة تجسد تعاوناً بين الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ووحدة نمط الحياة الصحي لتطوير منظومة إنتاج غذائي مستدامة ومبتكرة، ترتكز على معايير تتجاوز المتطلبات التقليدية وتعزز تنافسية الصناعات الوطنية، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر إطاراً متكاملاً لتحسين الأداء عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من التربية والتغذية وصولاً إلى التعبئة والتوزيع، بما يدعم الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج المحلي واستدامة القطاع وتحقيق أثر اقتصادي طويل المدى.