مطارات أبوظبي توقع اتفاقيات استراتيجية ﻿خلال «اصنع في الإمارات 2026»

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، خلال مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2026»، عن توقيعها اتفاقيات استراتيجية مع شركاء رئيسيين في منظومة الأعمال بأبوظبي. وشملت هذه الاتفاقيات مركز أبوظبي للأغذية و«Wio Bank»، البنك الرقمي في دولة الإمارات، في خطوة تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتتولى المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي إدارة واحدة من أكبر محافظ الأراضي في المناطق الحرة على مستوى الإمارة، بمساحة إجمالية تقارب 90 مليون متر مربع موزعة عبر 3 مواقع استراتيجية، تشمل مطار زايد الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار العين الدولي.

وتضم المنطقة أكثر من 500 شركة مسجلة، حيث توفر منظومة متكاملة متعددة القطاعات للأعمال والخدمات اللوجستية، مع إمكانية الوصول لخدمات الشحن الجوي والبري، والممرات الجمركية، فضلاً عن اعتمادها على إطار تنظيمي مرن يتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، والإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات.

وقال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يشهد الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي نمواً متسارعاً بوتيرة فاقت التوقعات، إلا أنها لم تكن مفاجئة بالنسبة إلينا. ويعتبر هذا الزخم من ثمار القرارات المدروسة على مستوى البنية التحتية والسياسات والاستثمار. وتحتل المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي موقعاً محورياً ضمن هذه المنظومة، حيث نواصل تطويرها لتعظيم إمكاناتها. ونعمل أيضاً على توفير منظومة استراتيجية متكاملة تربط بين المصنعين ومشغلي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية، مع واحد من أسرع مراكز السفر والتجارة نمواً في العالم. وشكّلت فعالية»اصنع في الإمارات«منصة مثالية لتسليط الضوء على هذه القدرات الهائلة، وربط الجيل الجديد من الشركات الصناعية والتجارية بالفرص التي نوفرها في أبوظبي».

وابرمت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي اتفاقية مع «Wio Bank»: تهدف إلى تعزيز التعاون لتسهيل وتسريع فتح الحسابات المصرفية لشركات المنطقة الحرة، من خلال عمليات تسجيل مشتركة ومزايا تسويقية متبادلة، إلى جانب اعتماد «Wio» كشريك مصرفي مفضل لعملاء المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. كما ابرمت مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للأغذية لتطوير مركز موحّد لتجميع العمليات اللوجستية والتجارية، بما يسهم في تسهيل حركة المنتجات الغذائية عبر المنطقة وخارجها، وبناء سلاسل إمداد غذائية أكثر ترابطاً وموثوقية وقابلية للتوسع.