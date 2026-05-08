تفاهم بين "ذا كابتنز القابضة" و"الصير مارين" لتطوير منظومة بحرية متكاملة في الإمارات

أعلنت شركة "ذا كابتنز القابضة"،التابعة لشركة "إيزي ليس"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "الصير مارين" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، لتطوير وتشغيل منظومة بحرية متكاملة في الإمارات. وبموجب الشراكة، ستعمل الشركتان - التابعتان للشركة العالمية القابضة -على تقديم حلول بحرية متكاملة تشمل تطوير وتصنيع القوارب، والعمليات التشغيلية، والدعم الفني.ويجمع التعاون بين شركتين إقليميتين متكاملتين، بهدف إعادة تعريف التجارب البحرية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجمع المبادرة بين النطاق التشغيلي وقاعدة العملاء الواسعة لشركة "ذا كابتنز القابضة"، وخبرات "الصير مارين" في تصميم القوارب وتصنيعها والتقنيات الهندسية المرتبطة بها.

وسيتم إطلاق برنامج تجريبي لتقييم الأداء والطلب ضمن ظروف تشغيلية فعلية، ما يسهم في وضع خريطة طريق لتوسيع نطاق المنصة عبر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خطوة مهمّة

وقال زيد شولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا كابتنز القابضة": "تشكّل الشراكة خطوة مهمّة نحو تطوير التجارب البحرية في المنطقة والارتقاء بآليات تقديمها وإتاحتها للعملاء. ومع تطور متطلبات السوق، أصبح العملاء يتطلعون إلى حلول متكاملة وتجارب عالية الجودة توفر قيمة مضافة وتجربة سلسة، بدلاً من الخدمات المجزأة. ومن خلال توحيد هذه الإمكانات والخبرات، نعمل على تطوير منصة قادرة على مواكبة هذا التحول ودعم خطط التوسع المستقبلية".

وقال هولجر شولتي هيلين، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "الصير مارين": "نفخر بالتعاون مع "ذا كابتنز القابضة" لوضع معيار جديد لمنظومة بحرية متكاملة في الإمارات، من خلال الجمع بين نطاقها التشغيلي الواسع وانتشارها في السوق، وخبراتنا التصنيعية وخدمات ما بعد البيع، بما يسهم في تقديم حلول بحرية متطورة تلبي تطلعات المتعاملين".

وسيعمل الطرفان بشكل وثيق على تطوير البرنامج التجريبي وتحسينه مع تقدم مراحل التعاون، في خطوة تعكس التزامهما ببناء منظومة بحرية أكثر تكاملاً وقابلة للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.