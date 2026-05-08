"اصنع في الإمارات 2026" يستقطب 146 ألف زائر

اختتمت أمس فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات"، الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، والتي استضافتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة "أدنوك"، وشركة العماد القابضة، ونظمتها مجموعة "أدنيك"، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "الصناعات المتقدمة.. بنُظهر أقوى".

وجمعت الدورة الخامسة نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقيادات القطاع الخاص والصناعي، والمستثمرين، والمبتكرين، ورواد الأعمال، وصناع القرار من مختلف القطاعات، بمشاركة أكثر من 146 ألف زائر، بنسبة نمو تجاوزت 19% مقارنة بالدورة السابقة، إلى جانب 1245 جهة عارضة من 12 قطاعًا صناعيًا، وعلى مساحة بلغت 88 ألف متر مربع، لتسجل النسخة الأكبر منذ إطلاق المنصة.

وشهدت الدورة توقيع أكثر من 200 صفقة ومذكرة تفاهم شملت المشتريات، والاستثمارات، والمحتوى الوطني، وبرامج التمكين، والحلول التمويلية، والمشاريع التكنولوجية، بما يعكس أهمية المنصة ودورها في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وربط الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات الحيوية، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الصناعية العالمية.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته الافتتاحية، أن منصة "اصنع في الإمارات" تأتي بعد تجربة مرت بها المنطقة وأثّرت تداعياتها على العالم، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات واجهتها بعزيمة لا تلين، ووحدة راسخة، وهدف واضح لا يتغير.

وقال معاليه، إن التاريخ يسجل الأحداث والتحديات، ويسجل أيضاً كيف استجابت لها الدول، وماذا صنعت بعدها.

وأعلن رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية التراكمية من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بهدف توطين أكثر من 5000 منتج في قطاعات إستراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وترفع استدامة الأعمال.

واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته برسالة مباشرة إلى العالم قائلاً: "من الإمارات تبدأ الفرص. ومن الإمارات تنطلق الصناعات إلى العالم. ابنوا معنا. واستثمروا معنا. واصنعوا في الإمارات".

وأعلنت شركة "تعزيز" بالشراكة مع شركة ألفا ظبي القابضة عن استثمار رأسمالي بقيمة 36.7 مليار درهم في كيماويات صناعية جديدة بمدينة الرويس الصناعية، فيما أعلنت "أدنوك" عن 7 مشاريع صناعية رئيسية ضمن برنامج المحتوى الوطني بإجمالي استثمارات تتجاوز 480 مليون درهم.

كما أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن 1.5 مليار درهم مقابل اتفاقيات مؤكدة للمصانع، وأعلنت «مبادلة» عن مشاريع استثمارية في قطاعات التكنولوجيا والغذاء والصحة بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم.

ووقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقيتين بقيمة 1.4 مليار درهم، كما وقعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء اتفاقية تتجاوز قيمتها مليار درهم، فيما أعلنت «كيزاد» عن استثمارات بقيمة 2.1 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات أخرى بقيمة 625 مليون درهم.

وأعلنت جهات حكومية ومؤسسات مالية عن ممكنات وحلول تمويلية بقيمة 19 مليار درهم، من بينها وزارة الاقتصاد والسياحة، وشركة الإمارات للطاقة النووية، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك المشرق، ودبي الإسلامي، وصندوق الإمارات للنمو، ومصرف الإمارات للتنمية.

وتهدف هذه الممكنات إلى توفير حلول تمويلية تنافسية، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، ودعم توسع الشركات الصناعية، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة ورفع تنافسية الصادرات الوطنية.

وأعلنت «أدنوك» استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتسريع نمو أعمالها وتنفيذ خططها الإستراتيجية، وذلك ضمن ملتقى "اصنع مع أدنوك"، الذي جمع كبار مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع المصنعين المحليين المعتمدين، بهدف تعزيز أولوية المنتجات المصنعة في الإمارات ضمن جميع مراحل تنفيذ المشاريع.

وأبرمت "تعزيز" اتفاقيات طويلة الأمد بقيمة 104.6 مليارات درهم لبيع وتوريد مواد كيماوية أولية تشمل الميثانول، والبولي فينيل كلوريد، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، والملح، والغاز الطبيعي.

وتتراوح مدة الاتفاقيات بين 5 و25 عامًا، بما يضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، ودعم نمو صناعة الكيماويات في الدولة.

كما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم القطاعات الصناعية الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتأمين استمرارية الأعمال وسلاسل التوريد.

وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والسياحة سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في رفع وعي المستهلكين، وتحفيز المصانع الوطنية، وتحقيق إحلال واردات غذائية تُقدّر بنحو ملياري درهم سنويًا.

وشهد برنامج المحتوى الوطني انضمام جهات وطنية جديدة من بينها «دو»، فيما جددت «الاتحاد للطيران» التزامها بدعم البرنامج.

كما شارك 22 شريكًا إستراتيجيًا في "يوم المحتوى الوطني"، وعقدوا أكثر من 260 اجتماع أعمال ثنائيا مع المستثمرين والشركات، بهدف تعزيز الشراكات وخلق فرص صناعية واستثمارية جديدة.

وكرّمت جوائز "اصنع في الإمارات 2026" القادة والمبتكرين في ست فئات تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والصناعة الوطنية، والجودة والمطابقة، والرائد الملهم، وقادة صناعة المستقبل، والحرف التقليدية الإماراتية.

وأُعلن عن انعقاد الدورة السادسة من منصة "اصنع في الإمارات" خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في مركز أدنيك أبوظبي.