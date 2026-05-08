"سند" تختار "مجموعة أمانة" لتصميم وإنشاء مركز "جي تي أف"في العين

أعلنت مجموعة أمانة، المتخصصة في التصميم والانشاء في المنطقة، ومجموعة سند (سند)، الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، عن توقيع عقد تعيين "مجموعة أمانة" لتنفيذ أعمال تصميم وإنشاء مركز صيانة وإصلاح محركات (جي تي أف) التابع لشركة "سند" في مدينة العين، والمقرر بداية تشغيله بنهاية عام 2028.

وتم الإعلان عن هذا التعاون الإماراتي خلال فعالية "اصنع في الإمارات" حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية بين كل من منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وطارق علاونة، مدير عام في مجموعة أمانة، بحضور الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، وجهاد بصيبص، عضو مجلس إدارة مجموعة أمانة.

مسيرة استثنائية

وستتولى "مجموعة أمانة"، بموجب العقد، تنفيذ أعمال تصميم وإنشاء المشروع الذي سيقام على مساحة 64 ألف متر مربع في مجمع العين للطيران في مدينة العين.

وقال طارق علاونة: " تواصل الإمارات ترسيخ ريادتها في قطاع الطيران العالمي وقيادة مسيرته، ونفخر بدورنا في الإسهام في رسم ملامح هذه المسيرة الاستثنائية... ويعد تكليفنا بهذا المشروع شرفاً ومسؤوليةً يعكسان التزامنا بتسليم أعمال تكرس الثقة والتميز على كافة المستويات.

ويجسّد هذا المشروع التزامنا وحرصنا على تحقيق أعلى مستويات الجودة والموثوقية في كل مرحلة. ونتطلع بحماس إلى توظيف قدراتنا المتكاملة في التصميم والتنفيذ ضمن أحد أكثر مشاريع قطاع الطيران تطورًا في المنطقة، والمساهمة في رسم مستقبل يرتكز على الابتكار والأداء المتميز."

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: "يمثل الحدث خطوة محورية في مسار إنشاء مركز صيانة محركات (جي تي أف) في العين. ونسعى من خلال تعاوننا مع (مجموعة أمانة) إلى إنشاء مركزنا الجديد بأعلى المعايير العالمية التي تناسب الحجم والطاقة الاستيعابية والبنية التحتية المتقدمة التي نحتاجها لتشغيل هذا المركز، لنتمكن من تعزيز قدرتنا على دعم محركات الجيل القادم، ونلبي الطلب العالمي المتنامي، ونسهم في ترسيخ ريادة أبوظبي العالمية في صناعة الطيران."

ويأتي الاختيار تأكيداً لمكانة "مجموعة أمانة" في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى على مستوى المنطقة وخبرتها في التصميم والتنفيذ وفق المعايير والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنشآت. كما تتمتع "مجموعة أمانة" بالقدرات المتكاملة اللازمة لتسليم مشاريع بنية تحتية استراتيجية مثل هذا المرفق المتطور في قطاع الطيران.

وجدير بالذكر أن مشروع المركز الجديد لـ "سند" سيقام على قطعة أرض مخصصة في مجمع العين للطيران، وقد صُمِّم منذ البداية بشكل يدعم تحسين الكفاءة، وقابلية التوسع المستقبلي، وتعزيز الأداء التشغيلي. ومع إدخال قدرات متقدمة لصيانة المحركات إلى دولة الإمارات، سيسهم المشروع في تعزيز دور "سند" في منظومة الطيران العالمية وقدرتها على خدمة قاعدة عملائها عبر الأسواق الدولية الرئيسية.