«علي وأولاده» تستعرض قدراتها في الطاقة والمقاولات خلال «اصنع في الإمارات»

اختتمت مجموعة «علي وأولاده»، مشاركتها الناجحة في «اصنع في الإمارات 2026»، وسط تفاعل واسع من قبل الجهات الصناعية والمستثمرين.

واستقطب جناح المجموعة اهتماماً ملحوظاً من الزوار من مختلف القطاعات الصناعية، حيث شكل منصة مهمة لتعزيز الحوار البناء مع المستثمرين والشركاء المحتملين من داخل الدولة وخارجها.

وعلى مدار أيام الحدث الأربعة، استعرضت مجموعة «علي وأولاده» قدراتها الصناعية المتقدمة من خلال شركاتها التابعة العاملة في قطاعات الطاقة، والهندسة البحرية، والمقاولات، والتصنيع، مؤكدة التزامها بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة، والمبادرات الوطنية، بما في ذلك مبادرة الحياد المناخي 2050 ومشروع 300 مليار.

وقال سعيد علي الظاهري، المدير العام لقطاع العقارات والاستثمارات في مجموعة «علي وأولاده»: «نفخر بمشاركتنا في هذا الحدث الوطني البارز، الذي أتاح لنا تعزيز شراكاتنا، واستعراض قدراتنا، واستكشاف فرص جديدة تدعم رؤيتنا للنمو المستدام». وشهدت الحلول التي قدمتها المجموعة اهتماماً لافتاً، لا سيما في مجالات تصنيع المعدات المتعلقة بحقول النفط، والهندسة البحرية، والبنية التحتية للطاقة، والمشاريع المدنية. كما استقبل جناح المجموعة زيارات رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة أعمال، ما يعكس دور مجموعة «علي وأولاده» كشريك رئيسي في دعم التنمية الصناعية في دولة الإمارات.