ابن طوق يستعرض تجربة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته خلال منتدى سان بطرسبرغ

استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي "SPIEF 2025"، الذي عقد على مدار أربعة أيام تحت شعار "القيم المشتركة: أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب"، تجربة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني و تعزيز تنافسيته.

وعقد معالي عبد الله بن طوق، على هامش المشاركة في المنتدى الذي اختتم أمس، لقاءات ثنائية مع كل من معالي ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية؛ ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، بهدف بحث تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

وقال معاليه إن هذه اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين في روسيا مثلت خطوة لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مجتمعي الأعمال.

وأكد على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوها بأن هذه الاجتماعات شهدت تسليط الضوء على دعم مسارات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المتقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأضاف معالي بن طوق ان مشاركة دولة الإمارات في المنتدى جاءت في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الساحة الإقليمية والعالمية وبناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة، بما يدعم رؤيتها في الانفتاح الاقتصادي على العالم وترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي دولي ومؤثر في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).. مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من فرص الشراكة والتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد مع قاعدة عريضة من صناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من الدول المشاركة.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في جلسة بعنوان "نظرة جديدة على الإنتاجية: التكيف والنمو في عالم متغير"، ضمن أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، تجربة دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، والذي نجح في تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 75.5% بنهاية العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% خلال العام 2024.

وسلط معاليه الضوء على تطورات السياسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في أسواق الدولة، والتي تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية، وكذلك رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

و شهد معالي عبدالله بن طوق المري؛ وأندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو، توقيع مذكرة تفاهم بين مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد وشركة ZSK GlasspromLLC (Ecookna)، المتخصصة في صناعة الزجاج والنوافذ الشفافة في روسيا، والتي تهدف إلى إنشاء مصنع للزجاج في أبوظبي.