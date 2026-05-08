جمارك دبي تعرض حلولها ومبادراتها

جاءت الورشة بحضور راشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية، تأكيداً على حرص جمارك دبي المستمر على تعزيز التكامل والتنسيق المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين.
وشكلت الورشة مساحة حوارية عملية جمعت شركاء القطاع اللوجستي وممثلي الشركات العُمانية في مساحة مباشرة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة أبرز التحديات التشغيلية.
كما استعرضت جمارك دبي خلال الورشة دورها في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطوير حلول ومبادرات نوعية شملت تطوير الأطر التنظيمية لمسارات بديلة مثل مسار الفجيرة – خورفكان – دبي، وتفعيل الممر الأخضر من سلطنة عُمان إلى دبي، وتمديد فترات العبور، إلى جانب تعزيز التنسيق المباشر مع مختلف أصحاب المصلحة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الحركة التجارية.
«تعكس الورشة حرصنا المستمر على جمع شركائنا ضمن منظومة عمل موحدة تقوم على التعاون والتنسيق المباشر، بهدف تطوير حلول عملية تضمن استمرارية حركة التجارة وتعزز مرونة سلاسل الإمداد.