«ويندام» العالمية تطلق «رامادا ريزيدنسز» في جزر دبي

أعلنت «جروفي للتطوير العقاري»، عن شراكة مع «فنادق ومنتجعات ويندام»، أكبر شركة امتياز فندقي في العالم، لإطلاق مشروع «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي، وذلك بالشراكة مع «يو سكوير» بصفتها شريك التطوير للمشروع.

وجرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهات الثلاث، من بينهم أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»، وديميتريس مانيكيس، رئيس فنادق ومنتجعات «ويندام» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب جوفيند موندرا، مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، فضلاً عن عبيد الرحمن شيخ ومحمد أميد، مؤسسي «يو سكوير لوكس العقارية». وشهدت الفعالية اهتماماً لافتاً من المستثمرين والوسطاء العقاريين، مع حضور تجاوز الطاقة الاستيعابية للمكان، وتسجيل طلبات اهتمام بالمشروع خلال الحدث، ما يعكس حجم الطلب القوي عليه رغم المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»: «تُحدِث المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية تحولاً في مشهد الاستثمار العقاري في دبي. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة لـ«جروفي»، إذ سنستفيد من المكانة العالمية التي تتمتع بها «ويندام» لتعزيز القيمة الإجمالية لمشاريعنا. ومن خلال تطبيق معايير «ويندام» العالمية في إدارة الأصول والعمليات التشغيلية، سنضمن للمشترين وحدات سكنية تُدار باحترافية مع خدمات تُقدَّم بمستوى ثابت من الجودة والتميز. والنتيجة هي وجهة سكنية في جزر دبي ترتكز إلى معايير ضيافة عالمية، وترسي معيارًاً جديداً لأسلوب السكن والاستثمار في دبي».

وقال ديميتريس مانيكيس، رئيس «فنادق ومنتجعات ويندام» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس هذا المشروع ثقتنا المستمرة بقوة السوق العقارية في دبي وآفاقها المستقبلية، إلى جانب الطلب المتواصل على المشاريع السكنية الراقية ذات العلامات التجارية، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية اليوم. ومن خلال الجمع بين خبرة «جروفي» المحلية في التطوير العقاري والمعايير العالمية التي تتميز بها علامة «رامادا»، نسعى إلى تقديم مشروع يوفر قيمة مستدامة وطويلة الأمد للسكان والمستثمرين. ومن خلال «رامادا ريزيدنسز جزر دبي»، تعمل «ويندام» على إتاحة المساكن ذات العلامات التجارية أمام شريحة أوسع من العملاء عبر تقديم خيار يجمع بين الجودة وسهولة التملك. كما نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم التطور المستدام والمدروس في مختلف أنحاء المنطقة».

ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثالث من عام 2027، ليضم مجموعة حصرية من الشقق السكنية والبنتهاوس المفروشة بالكامل، تشمل شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات بنتهاوس من أربع غرف نوم. ويقدم المشروع خدمات متكاملة بمعايير فندقية، مدعومة بضمان الجودة الذي توفره «ويندام»، إحدى أبرز علامات الضيافة العالمية. كما يتيح المشروع للسكان أكثر من 20 مرفقاً ترفيهياً، تشمل صالة رياضية مائية، ومحاكي غولف، ومسرحاً مفتوحاً، ومسبح إنفينيتي يمكن التحكم بدرجة حرارته. ويُعد «رامادا ريزيدنسز باي ويندام» في جزر دبي من بين عدد محدود من المشاريع السكنية في جزر دبي التي تتيح التأجير قصير الأمد.

وقال عبيد الرحمن شيخ ومحمد أميد، الشريكان المؤسسان لشركة «يو سكوير لوكس العقارية»: «بصفتنا مالكي الأرض التي سيقوم عليها المشروع وشركاء في تطويره، نحرص على التعاون مع علامات تجارية تتشارك معنا الرؤية والطموح ذاتهما، ويسعدنا أن نمضي في هذه الشراكة إلى جانب «جروفي للتطوير العقاري» و«فنادق ومنتجعات ويندام». كما أن الخبرات التي تجمع بين «جروفي» و«يو سكوير لوكس العقارية»، إلى جانب الحضور العالمي لعلامة مثل «ويندام»، ستسهم في توفير قيمة طويلة الأمد للمشترين والمستثمرين وسوق دبي العقاري بشكل عام».