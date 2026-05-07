موانئ دبي العالمية تُطلق منظومة شاملة ومتكاملة للتأمين ضد مخاطر الحروب

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إطلاق حل مبتكر للتأمين ضد مخاطر الحروب، في خطوة رائدة، تهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات المتزايدة التي تؤثر في مسارات التجارة في الشرق الأوسط، ويأتي الحل في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التقليدي تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع التكاليف، وتفاوت في خيارات التغطية، وصعوبة الحصول عليها في كثير من الحالات.

وانطلاقاً من فهمها العميق لطبيعة القطاع اللوجستي وتشابك عملياته، طوّرت مجموعة «دي بي ورلد» هذا الحل المبتكر، لتوفير تغطية تأمينية متواصلة وشاملة، تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي.

ويُسهم الحل في سد الفجوات التي قد تتركها وثائق التأمين التقليدية، والتي تقتصر عادةً على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة. ولم يقتصر دور المجموعة على توفير مظلة الحماية التأمينية فحسب، بل نجحت، بفضل مكانتها الراسخة وثقلها الاستراتيجي، في توظيف شبكة علاقاتها الواسعة مع أسواق التأمين العالمية لتأمين أسعار حصرية وتنافسية، تقل بشكل ملموس عن أقساط التأمين التقليدية ضد مخاطر الحروب، بما يمنح المتعاملين ميزة اقتصادية مهمة، ويُعزز استمرارية أعمالهم وكفاءة عملياتهم التشغيلية.

حماية استثنائية

وقال يوفراج نارايان الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «تتمحور هذه الخطوة حول إيجاد حلول لمشكلة حقيقية وملحّة، تواجه حركة التجارة العالمية اليوم، فسلاسل التوريد لا تتوقف عند حدود الموانئ أو السواحل، ومن غير المنطقي أن تتوقف مظلة الحماية التأمينية عندها. وللمرة الأولى، بات بإمكان أصحاب الشحنات الاعتماد على وثيقة تأمينية موحدة، تضمن حماية استثنائية لشحناتهم طوال مسار رحلتها، حتى في أكثر البيئات والمناطق خطورة، وهو ما يعكس التزامنا بضمان استدامة تدفق حركة التجارة في الأوقات التي نكون فيها بأمس الحاجة إليها».

وفي إطار هذا النهج المتكامل لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، توفر هذه المنظومة أعلى مستويات الحماية من الخسائر المادية أو الأضرار الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالحروب، بما في ذلك النزاعات والاضطرابات المدنية والمصادرة والأسلحة المتروكة. وتأكيداً على الثقة الكبيرة بكفاءة هذا الحل، ستتم تسوية جميع المطالبات المستوفية للشروط دون أي استقطاعات أو رسوم إضافية.

باقة خيارات

وبهذا، تتاح هذه المنظومة المتكاملة لجميع الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، حيث صُمم البرنامج ليكون الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد عبر أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والطرق البرية المحيطة بها. ويتيح البرنامج باقة متنوعة من خيارات التأمين، تشمل:

• حماية شاملة تغطي الشحنة من نقطة الانطلاق عبر الجو أو البحر، وحتى وصولها إلى التسليم النهائي في وجهتها البرية.

• وثائق تأمين مستقلة، تمنح خيار التغطية المستقلة لعمليات النقل البحري أو الجوي أو البري.

• تغطية تلقائية لعمليات التخزين داخل الموانئ لمدة تصل إلى 14 يوماً.

• حدود تغطية مرتفعة، تصل إلى 400 مليون دولار لكل شحنة، ومليون دولار أمريكي لكل عملية نقل بري.

ومن خلال هذا النهج المرن والمبتكر، توفر «دي بي ورلد» لأصحاب الشحنات أداةً استراتيجية تمكّنهم من الاستجابة السريعة لتغيرات المسارات والظروف التشغيلية، بما يُعزز استمرارية أعمالهم، ويرتقي بكفاءة عملياتهم وموثوقيتها وأمانها.

آلية العمل

وبحسب نموذج تطبيقي لشحنة تجارية قادمة من آسيا إلى الشرق الأوسط، وفي السيناريو المعتاد، تصل الشحنة بحراً إلى ميناء جبل علي، حيث تُخزّن لعدة أيام، قبل إتمام الإجراءات الجمركية، ثم تُنقل براً عبر الشاحنات إلى وجهتها النهائية.

وفي ظل أنظمة التأمين التقليدية: تقتصر التغطية عادةً على مرحلة النقل البحري فحسب، ما يترك فجوات تأمينية أثناء تخزين الشحنة في الميناء وخلال النقل البري.

ومع الحل الذي تقدمه مجموعة «دي بي ورلد»: تتجلى القيمة الابتكارية في تقديم وثيقة موحدة، توفر حماية متواصلة للشحنات على امتداد رحلتها، بدءاً من دخولها المناطق المصنّفة ضمن نطاق مخاطر الحروب، وحتى تسليمها النهائي في وجهتها المقصودة.

أسباب أهمية هذا الحل:

• عادةً ما تستثني وثائق تأمين الشحن التقليدية مخاطر الحروب من نطاق التغطية، أو تشترط اتخاذ إجراءات إضافية للحصول على تغطية مستقلة لهذه المخاطر.

• غالباً ما تنتهي صلاحية التغطية التأمينية التقليدية فور تفريغ الشحنة، ما قد يُخلّف فجوات في الحماية خلال مراحل مناولة البضائع داخل الميناء ونقلها براً.

• لا تتحمل شركات الشحن أي مسؤولية قانونية عن الخسائر الناجمة عن الحروب، نظراً لكونها ظروفاً استثنائية خارجة عن نطاق سيطرتها ومسؤوليتها المباشرة.

وبناءً على ذلك، تُقدم مجموعة «دي بي ورلد» حلاً متكاملاً، يسهم في معالجة هذه الفجوات، من خلال توفير منظومة حماية شاملة ومستمرة، تمتد عبر مختلف مراحل العمليات من البداية إلى النهاية.

وتُجسّد المنظومة الابتكارية نقلة نوعية، تُعزِّز القدرات اللوجستية المتكاملة لمجموعة «دي بي ورلد»، مستفيدةً من شبكة علاقاتها الراسخة مع كبرى أسواق التأمين العالمية. ومن خلال الجمع بين خبرتها التشغيلية المتكاملة، وحلولها المتقدمة لإدارة المخاطر المالية، تواصل المجموعة ترسيخ دورها كشريك استراتيجي يتجاوز نطاق الموانئ والمحطات، ليواكب المتعاملين في مختلف مراحل سلسلة التوريد، ويوفر لهم الدعم والثقة والمرونة اللازمة لمواصلة أعمالهم بكفاءة، حتى في أكثر البيئات تعقيداً وتحدياً.